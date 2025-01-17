特朗普2.0｜瑞銀財管料美國徵關稅 或引致亞洲經濟放緩1個百分點
撰文：張偉倫
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特朗普將於下周一（20日）重返白宮，瑞銀財富管理投資總監辦公室發表題為「投資亞太:2025年五大重要問題」的報告，稱特朗普2.0、中國刺激政策、美國利率、人工智能以及亞洲股票前景，是亞洲投資者在新年伊始最關注的議題。
報告指出，美國關稅可能導致亞洲經濟增長至多下滑1個百分點，並可能限制政策寬鬆空間，尤其是中國以及其他部分經濟體。不過，軍事安全方面的盟友、友岸外包的受益者，以及亞洲內需型市場較具能力應對特朗普2.0。
根據該行的基準情景，預期到2026年底，美國實際對中國關稅稅率將從目前的10%逐步增加至30%。隨着中國持續分散出口地以及相應的刺激舉措，該行認為，這對雙邊貿易平衡數字的影響將大於對中國經濟增長的影響。
在該行的下行情景中，特朗普對華全面加徵60%的關稅將帶來更大的衝擊，影響的廣度和深度將取決於中國相應的政策舉措，但由於可能推升通脹，且公眾對關稅的支持度可能低於特朗普1.0任期，該行認為此情景發生的可能性不大。
亞洲股票或錄雙位數回報
中國刺激政策、持續減息以及關稅威脅下，亞太區企業盈利增長依然穩健，將支持亞洲（日本除外）股票在2025年獲得低雙位數回報。受關稅影響較小的市場（印度和部分東南亞國家），以及受益於AI等利多趨勢的市場（如台灣）有望跑贏大盤。