特朗普2.0｜瑞銀財管料美國徵關稅　或引致亞洲經濟放緩1個百分點

特朗普將於下周一（20日）重返白宮，瑞銀財富管理投資總監辦公室發表題為「投資亞太:2025年五大重要問題」的報告，稱特朗普2.0、中國刺激政策、美國利率、人工智能以及亞洲股票前景，是亞洲投資者在新年伊始最關注的議題。



報告指出，美國關稅可能導致亞洲經濟增長至多下滑1個百分點，並可能限制政策寬鬆空間，尤其是中國以及其他部分經濟體。不過，軍事安全方面的盟友、友岸外包的受益者，以及亞洲內需型市場較具能力應對特朗普2.0。

根據該行的基準情景，預期到2026年底，美國實際對中國關稅稅率將從目前的10%逐步增加至30%。隨着中國持續分散出口地以及相應的刺激舉措，該行認為，這對雙邊貿易平衡數字的影響將大於對中國經濟增長的影響。

在該行的下行情景中，特朗普對華全面加徵60%的關稅將帶來更大的衝擊，影響的廣度和深度將取決於中國相應的政策舉措，但由於可能推升通脹，且公眾對關稅的支持度可能低於特朗普1.0任期，該行認為此情景發生的可能性不大。

中美關係・中美貿易・中美經濟・中美貿易戰・中美晶片戰・美國關稅・中國外交：耶倫訪華：2024年4月6日，中國廣東省廣州市廣東珠島賓館內供美國財政部長耶倫與中國副總理何立峰會見的會場內，中美國旗已設置妥當。（Reuters）

亞洲股票或錄雙位數回報

中國刺激政策、持續減息以及關稅威脅下，亞太區企業盈利增長依然穩健，將支持亞洲（日本除外）股票在2025年獲得低雙位數回報。受關稅影響較小的市場（印度和部分東南亞國家），以及受益於AI等利多趨勢的市場（如台灣）有望跑贏大盤。