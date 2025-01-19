「關稅人」特朗普就職美總統　行政令將如雪片飛來｜伽羅華

特朗普將於周一（20日）宣誓就職正式成為第47任美國總統，過去一周美股表現反覆向好，營造特朗普最鍾情的股市氛圍，就職日最大焦點應是特朗普的就職演說，闡述未來四年他的施政方針。另一個大眾關心的就是他上任之初將簽發多少項行政令。

回顧特朗普於2016年首度入主白宮，當時他首日履新只簽發一項行政令，上任一個月，合計只簽發約20項，但今番他崔護重來，氣場不可與當年提，傳聞他上任首日將簽發至少十多項行政令，排在政策工具箱的還有200多項，其中他認為最緊迫的，對內有非法移民問題，對外則是關稅、以巴停火和俄烏戰爭。

5月8日，美國德州厄帕穌（El Paso），非法移民在進入美國國境後奔跑。（Jose Luis Gonzalez／路透社）

IEEPA為最便捷加徵關稅利器

在經濟方面，關稅是最大的問題，它的界外效應已經影響全球通脹預期、息口和美元強勢，連帶對全球股債造成衝擊，正當各國思量如何應對特朗普的關稅政策，彭博於1月13日引述他團隊的消息稱，構想中是制定分段徵收關稅的時間表，按月增加約2%至5%，並由《國際緊急經濟權力法，IEEPA》賦與總統簽發行政令、繞過國會的權力來執行。

IEEPA賦與的權力非常廣泛，進口權亦是法例容許之內，以往IEEPA未曾被使用於加徵關稅，特朗普於2019年曾威脅墨西哥要整治邊境，否則由關稅5%起逐步加徵，但最終未實際施行。

如果特朗普甫上任便想祭出關稅大棒，除IEEPA外便沒有更便捷的政策工具，雖然這項行政令仍有機會以法律途徑遭到挑戰，但要被法院推翻的機會很難，現在的重點反而是特朗普不想在開徵關稅上一步到位，故此放風說會按步就班進行。

美股釋疑 美債市陰晴未定

外界原本擔憂關稅戰一旦開打會造成無可挽回的後果，至此知道有討還價的空間才稍為釋懷，消息發布後美匯指數由110回軟，加上隨後12月核心通脹較預期可控，美國上半年仍有機會減息，道指與標指全周分別升3.7%和2.9%，創去年11月大選以來最佳一周表現，納指全周升2.5%，亦創12月初後最大的一周升幅，而10年期美債收益率亦遠離5%警戒線，回穩至4.6%。

不過，實際的關稅政策要待特朗普正式上台後才明朗化，而且在馬斯克、維維克領導下的政府效率部（DOGE）在縮減支出的效果未顯前，新政府仍處於財政擴張狀態，預計今年將有近3萬億美元國債到期，大部分都是短債，故整體債價至少上半年仍然受壓。

10年期美債收益率暫遠離5%警戒線，回穩至4.6%。（新華社）

在就職典禮前的周五，特朗普與中國國家主席習近平通電互釋善意，兩人談及中美間一系列的棘手問題，在談話中，習近平邀請特朗普訪華。在中美陷入冷戰邊緣之際，其中特朗普提出的關稅政策就是衝著中國而來，所以兩人對話不但反映雙方的溝通意願，而且也是外界深切期待，由此替測，中美元首高峰會可能很快提上日程。兩人對上一次會面已是2019年6月。

特朗普隨後在自家平台Truth Social上發帖形容：「通電對中美兩國來說都非常好，我們討論了貿易、芬太尼、TikTok和許多其他問題，他（習）期待他倆能共同解決許多問題，並立即付諸行動。」

周受資獲禮遇 與美科技巨頭看齊

中國派國家副主席韓正代表習出席特朗普的就職典禮，但座次安排後於TikTok主管周受資。說起TikTok，外界對其命運的傳聞可謂滿天飛，有說中方考慮讓馬斯克購入，有說寧願關閉TikTok美國，也不讓其落入美帝之手，據聞TikTok難民亦開始湧入小紅書，於是又有人擔心小紅書國際有可能是下一個被禁之列。

TikTok美國的存亡只能寄望特朗普，他似乎更願意讓TikTok存活下來，從安排周受資的座次與一眾科技巨擘如老馬、Meta創始人朱教主、亞馬遜的貝索斯、OpenAI首席執行官Sam Altman等坐在最高級別的圈子，看得出特朗普對TikTok美國的重視，當然前提是中方沒能控制下的TikTok。

中國經濟・中國出口・中國製造業・中國製作・中國製鋼材：2020年5月27日，中國江蘇省連雲港的一個港口，工人將出口的鋼鐵產品裝載到一艘貨船上。（Reuters）

中國去年GDP達標充滿「水份」

上周中國公布去年全年經濟增長達到官方5%目標，經濟學界很難批評，但用真金白銀押注的投資者則擔心「水份」過多，國家統計局稱去年第四季GDP增長達5.4%，主要受惠於出口及投資，該局公布數據的可信度向低於人民銀行，所以很多時候出現數據前後矛盾，今次情況亦如是。

去年第四季中國經濟出口確實勢頭不俗，但主要是貿易商擔心加徵關稅而提前出貨，以往外貿對經濟增長拉動約兩成多，縱使出口增長佳，理應不會如此谷高經濟增長。

若從投資相關的指標看，政府第四季向房市和股市注入流動性，的確對股市造成一定刺激，但尚未令房市止跌回穩的目標，而且，中央發行6萬億30年期長債，主要用於新債抵舊債和地方財政經常性支出，很少部分用於新增的基建投資，所以投資增加只是表像。

廣東增長失速 GDP僅3.2%

所以，要硬說出口和投資為的去年經濟亮點，說服力略嫌不足，但增長短板卻無處不在。12月份中國通脹僅錄得0.1%，撇除能源和食品的核心通脹亦僅0.4%，經濟瀕臨通縮邊緣，全國房價疲軟，財富效應持續萎縮下，老百姓降級消費已經成勢。就算中央向金融市場大水漫灌，從10年期國債收益率低見1.6%水平，銀行閒資已荒不擇路，寧選債市也不願向外借貸。

正當中國經濟增長公布去年全年達標的喜訊後，作為中國生產總值第一大省廣東去年GDP將「突破14萬億元人民幣」，連續36年居中國首位，但沒有透露具體增幅。有學者按官方數據推算其增幅僅約3.2%，遠低於官方目標5%，現在國內寄望江蘇GDP增長增加，甚至有可能一、兩年內超越廣東，但除了江蘇外，還要全國多省GDP超過5%，才能擺平廣東省經濟增長失速的缺口，否則去年GDP達標之說將淪為國際笑話。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。