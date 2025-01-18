海通國際發布2025年猜想︰小米或將收購蔚來

撰文：格隆匯
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海通國際發布2025年五大猜想。其中，海通認為小米﹙1810﹚將收購蔚來，蔚來換電使用範圍得以擴大，甚至在專利保護下開放給其他車企。

理想﹙2015﹚、特斯拉、小米確立在中國智駕上的領先地位。

小米