內地1月LPR維持不變　1年期LPR報3.1厘　5年期LPR報3.6厘

撰文：張偉倫
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人民銀行公布，內地1月LPR（貸款市場報價利率）維持不變。

人民銀行公布1月LPR顯示，一年期LPR維持3.1厘；5年期以上LPR維持3.6厘。

貸款市場報價利率