投資推廣署：去年引入539間公司來港創新高　預計帶來677億元投資

投資推廣署公佈2024年工作表現，指出去年共協助539間海外及內地企業在港開設或擴展業務，按年增長41%。引入的企業合計帶來677億元投資，按年增長10%，上述二者均創下歷史新高。投資推廣署預計，有關公司營運首年為港創造6,864個新職位，按年增長67%。



而根據2022年施政報告計劃，擬於2023至2025年合計引入1,130間公司來港。投資推廣署署長劉凱旋表示，目前按照比例推進，有信心完成該目標。

約半企業來自內地 美國企業佔一成

具體而言，去年引入的企業首五大來源地，分別為內地、美國、法國、英國及新加坡。當中，內地企業佔比約50%，達到273間。來自一帶一路地區的項目，則增加3%至66個。

另外，來自美國企業數目也佔10%，為52間。論及於特朗普即將正式入主白宮，劉凱旋表示並不會過分擔憂其政策，影響美國企業意願。美國息口變化，亦為全球因素，相信企業、以及家族辦公室來港，首要是看中香港安全的環境。此外，香港的管理多元化，例如可以通過債券股票的互聯互通，投資更多產品，接觸到創新行業，較本國的機會更為豐富。

而從行業而言，首五大行業來源，分別為創新科技、金融服務及科技、家族辦公室、旅遊及款待、商業及專業服務。前三大行業的佔比均約20%，各行業具體數目依次為120、110、95、58與47間。