滙豐﹕高鐵站設個人理財中心　港分行數目維持約百家　續增聘人手

滙豐首家個人理財中心今日（1月20日）於香港西九龍高鐵站正式開幕，為往返香港與內地的個人客戶提供更好支援，滿足他們的財富管理和銀行服務需求。位處香港繁忙口岸之一，這間佔地千呎的個人理財中心會一星期7日營業，為繼尖沙咀海港城分行後，第二家7日營業分行。該行並擬在下半年推出數碼服務，可為客戶24×7全天候提供開戶及兌換等櫃檯服務。



一簽多行來多內地客開戶 投資偏好多元化

滙豐香港區財富管理及個人銀行分銷主管彭淑貞表示，隨著深圳赴港一簽多行政策恢復實施，多了內地客來港開戶，而隨著美國步入減息周期，在財富管理方面的偏好也更為多元化，除了定存，也會投資於基金、結構性產品、債券及外幣等。

她指出，內地客來港開戶通常會一併開設數碼銀行服務，以便利返內地後的服務需求，而他們每次來港，也會偏好約見客戶經理。

今年再新增啟德分行及中環總行富裕客旗艦分行

除了內地客，彭淑貞表示，香港與內地特別是大灣區城市的聯繫變得更緊密，相信這是最佳時刻在這關鍵的跨境交通樞紐設立據點。滙豐目前服務超過600萬名個人銀行客戶，增設該分行也體現為國際客戶，包括一眾需要往返不同地區居住、讀書或工作的人士。

她又指出，目前滙豐擁有約100家分行，之後預計也將維持在該數目。今年除了西九龍站新分行外，也準備在今年首季於啟德體育園內設立一間全新旗艦分行。 同時，適逢今年滙豐在港成立160周年，預計3月於中環總行大廈內將開設旗艦分行，為卓越尊尚客戶提供服務。

與新行政總裁削減成本計劃無衝突

人手方面，彭淑貞表示，目前與財富管理方面相關的人手數目，相較疫情前已翻倍，未來會繼續招聘人才，並會繼續培訓已有員工。

對於新任行政總裁艾橋智有意繼續重組全球業務，並研究削減成本的改革計劃。彭淑貞表示，相信計劃主要是帶來優化及簡便，但仍會繼續投放資源在具備增長勢頭的重點業務上，和香港財富管理新增分行及人手等方面的投放，並不存在衝突。

另外，由今日（1月20日）起，滙豐香港的合資格個人客戶可透過香港分行提供的見證開戶服務，遙距申請開立滙豐中國大灣區人民幣II 類結算戶口。彭淑貞表示，目前有22家分行提供相關服務，西九龍新分行暫沒有該服務，但未來計劃會進一步拓展。