葉茂林慈善基金夥耀才捐1610萬予瑪麗醫院　購機械人輔助手術系統

葉茂林慈善基金聯同耀才證券 （1428） 捐出1,610萬元予瑪麗醫院，用作購置機械人輔助手術系統，節省市民輪候時間。

耀才證券稱，主席葉茂林多年來一直秉承「取諸社會、用諸社會」的理念，深深體會到香港的醫療服務與香港市民有著環環緊扣的關係，對香港醫療設施極為關注。

耀才證券續指，鑒於香港人口不斷老化，社會上更經常出現不同類型的疾病，對本港醫療設備的需求亦日益增加；而良好的醫療設備，一定可大大減輕醫護人員的負荷，及減輕病人在進行手術時的痛苦，今次有幸能夠藉此機會，為香港醫療服務盡一點綿力，誠心捐出1,610萬元予瑪麗醫院，用作購置機械人輔助手術系統。

瑪麗醫院/贊育醫院醫院管治委員會主席蔡永忠表示，非常感謝葉茂林慈善基金及耀才證券的捐款，讓瑪麗醫院能與時並進，引入創新設備，相信新儀器能廣泛應用至不同專科，提升微創手術的精確度、安全性和效率，促進治療技術的高質量發展，為患者提供更優質的醫療服務。

回顧數年前，新冠疫情肆虐香港，葉茂林為了感謝及鼓勵所有醫護人員無畏無懼、堅守崗位，曾先後向香港醫院管理局作出多次捐獻合共3,000萬元。