財政預算案｜證券及期貨專業總會籲政府降股票交易印花稅率

財政司司長陳茂波將於下月26日公布新一份財政預算案，香港證券及期貨專業總會就新一份財政預算案，向政府提交意見書，當中提及政府財政結構的脆弱性，與過去政府收入單,一來源過於依賴，又指出持續結構性赤字加劇了財政脆弱性。同時亦建議政府建立透明的財務管理體系，增強公眾對政府財政狀況的信心。



該會指出香港被視為全球重要的金融和商業中心，政府財政結構看似穩健，但實際上隱藏著深層次的問題。這主要表現在對單一收入來源的過度依賴，如利得稅、薪俸稅、地價收入和股票交易印花稅。尤其是地價收入的顯著下降，令政府的財政收入結構過於狹窄，對經濟波動和市場變化的應對能力顯得脆弱。持續的結構性赤字更是加劇了這一脆弱性。為此，建議政府採取措施擴大稅基，探索多元化收入渠道，以確保財政的長期穩定性和可持續性。

建議降低股票交易印花稅率

該會又指出，香港的股票交易印花稅率在全球範圍內屬於較高水平，這對市場的活力和競爭力造成負面影響。建議對印花稅進行改革，考慮降低稅率，特別是對股票交易部分，並重新評估對衍生工具的印花稅徵收，以減輕市場的負擔。這樣的改革將有助於提高市場的國際競爭力，吸引更多的投資者進入香港市場，從而促進市場的健康發展。

在全球經濟不穩定背景下，中小企業面臨著嚴峻的融資挑戰。這些企業是香港經濟的重要支柱，對創新和就業具有重大貢獻。建議政府通過發行債券並聯合商會擔保，為中小企業提供更穩定的融資渠道。這將幫助企業降低資金成本，並支持其在國際貿易、科技創新和綠色轉型等領域的業務擴展。

該會又指出全面收購八達通卡有限公司可以鞏固香港在電子支付市場中的領導地位。此舉將有助於推動數碼貨幣的普及，提升支付效率，並降低中小企業的交易成本。政府可以利用八達通的平台與數碼港元進行無縫整合，進一步支持香港的數碼經濟發展。

該會指出香港需要保持其作為國際金融中心的競爭力。建議借鑒美國的成功經驗，推動多元交易所制度，提升市場准入的靈活性，並完善保證金與風險管理機制。這將有助於吸引更多國際資本流入，促進市場的多樣性和創新性。

建議為商品期貨交易提供稅務優惠

該會指出香港期貨市場的發展需要得到更多的政策支持和市場基礎設施的改善。建議提供商品期貨交易的稅務優惠，鼓勵更多市場參與者進入市場，並加強教育和推廣活動，提高市場的認知度和參與度。

為了吸引更多優質企業在香港上市，建議優化上市制度，降低某些行業的上市門檻，並加強與國際市場的合作。這將有助於提升香港股票市場的活躍度和吸引力。

在發債方面，建議政府謹慎評估發債規模，確保借款用於具有長期回報和社會效益的項目。同時，建立透明的財務管理體系，以增強公眾對政府財政狀況的信心。

該會表示支持數字金融基礎設施的建設，完善虛擬資產的法規框架，並吸引國際數字金融企業和人才來港。這將推動香港在數字金融領域的創新和發展。