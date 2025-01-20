聯匯之父祈連活﹕聯匯制度是香港最佳選擇　若脫鈎帶來更大風險

近期市場上再次就香港實施聯繫匯率制度情況作出討論。有「聯匯之父」的祈連活在接受大正研究所訪問時指出，若港元與美元脫鈎會帶來更大風險及不確定性，並重申聯匯制度是香港的最佳選擇。



聯匯為香港帶來相對低通脹環境

他指出每個經濟體不是選擇屬於自己的獨立貨幣政策，或以聯匯等制度與另一個經濟體，或一籃子貨幣掛鈎。香港作為開放式小班經濟體，選擇獨立貨幣政策並非靈丹妙藥。

他指出在香港採取聯匯制度前，擁有獨立貨幣政策。每當出現微小的政治及經濟事件時，便會對匯率﹑通脹及利率造成潛在大幅上落。縱使港元與美元掛鈎有不少弊病，可是在過去41年卻為香港帶來一個通脹相對低企的環境。

祈連活指出，聯繫匯率制度是最適合香港。（文顥宗攝）

他又指出目前並無一個可以在任何時間皆合適的解決方法，可是改變聯匯制度會帶來不穩定，即使目前有些不利風向，也不代表現在就應該要放棄聯匯制度。他指出在聯匯制度下，過去香港可以利用這結連全球及地方因素的獨特因素，作為中國與世界各地其他地區的跳板或門戶。截至目前為止，中美貿易糾紛造成緊張局勢﹑過去的通脹情況﹑重大利率分化並沒有削弱聯匯制度。

憂與人民幣掛鈎會傳遞異像至香港

祈連活稱，假若為了令中港金融聯繫更緊密，而建議港元與人民幣掛勾，基於人民幣仍未可自由兌換，而且內地實行政府主導體系，當中的異像或扭曲情況或會傳遞至香港，「若要實施這樣的不明智計劃，當局必須有一個清晰的藍圖去取代美元，並有一個完善計劃以確保順利過度，同時需要高透明度」。

假若港元改與一籃子貨幣掛鈎，他認為，會帶來進一步的不確定性，因總會受到操控，而且喪失單一貨幣聯繫的吸引力，故此他相信港元與美元掛勾，將繼續為香港長期金融穩定作出貢獻。