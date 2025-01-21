彭博︰深圳市政府開會商討萬科情況　官員表示支持公司穩定經營

《彭博》引述知情人士表示，深圳市政府上周五（17日）就萬科的情況召開了閉門會議。在這家地產商流動性壓力增大的背景下，顯示出政府部門正高度關注事態的發展。



官方擬向萬科引入新審計及財務顧問

知情人士稱，深圳市政府官員在會上表示要維持萬科的穩定經營。由於事情未公開，知情人士要求匿名。萬科總部位於深圳，其最大股東深圳地鐵是深圳市國資委直管的大型國企，由此當地政府對萬科的影響深遠。

知情人士表示，官方還計劃引入新的審計方和財務顧問，對萬科的地產項目和資產進行梳理。討論仍處於初步階段，仍可能有變化。

在報導發布後，「22萬科05」、「22萬科02」、「22萬科07」這三支人民幣債券周一下午因為漲幅達到或超過了20%而停牌。該公司的美元票據也上漲。

萬科。﹙路透社﹚

分析師關注公司流動性情況

此前，金融監管機構和深圳政府已在協調萬科融資延期方面發揮了作用。作為中國知名地產商，萬科的政府背景一直被認為有助其抵禦曠日持久的房地產危機。不過，自今年年初以來，萬科備受關注。公司面對債務集中到期的償付壓力，與此同時，其房屋銷售大降，虧損不斷擴大。

上周四晚間，萬科總裁兼首席執行官的境況引發市場對公司前景的擔憂。經濟觀察報報導稱，萬科總裁兼首席執行官祝九勝被中國公安機關帶走，深圳相關工作專班已經全面介入萬科，該公司或將面臨接管改組。幾個小時後，另一家國內媒體報導稱，祝九勝1月17日凌晨更新了微信朋友圈。經濟觀察報網站的報導周五已從網站移除。

知情人士未提及有關祝九勝近況的更多信息。深圳市政府和萬科周一未立即置評。

「鑒於萬科短期債務的現金覆蓋率降至2004年以來最低水平，如果政府不救，萬科流動性可能在2025年達到崩潰的臨界點，」彭博分析師KristyHung和Monica Si周一在報告中寫道。

報告中提到，當前萬科的短期債務現金覆蓋率為65%，而且可能進一步下降，而其最大股東深圳地鐵的流動性同樣緊張。

萬科年內有49億美元債到期

中國房地產危機眼下已經進入第四個年頭，曾被視為大而不能倒的萬科的債務困境，表明就連最優質的一些開發商也難以倖免。

北京方面尚未表明她在萬科問題上的立場。目前還不清楚，政府的最新舉措對該公司的債務償付意味著什麼。

彭博匯編的數據顯示，該開發商2025年有49億美元的境內外債券到期或面臨回售行權，這一全年金額為其史上最高，也是今年中資房企裡最高的。萬科1月初曾表示，將盡一切努力兌付。

銀河證券香港的中國房地產研究主管鄭懷武稱，萬科在中國是一個家喻戶曉的品牌，如果政府能夠救助萬科，情況可能不會那麼糟糕。

彭博新聞社2023年底曾報導稱，深圳市國資委主任、黨委書記王勇健據稱在萬科召集的電話會上表示，萬科是深國資體系重要的一員。之後，國資委一直對萬科保持沉默。