花旗狠削恒指目標至22000點　料美下半年加中國關稅　薦6大心水股

花旗去年7月給予恒指2025年目標價28000點，該行中國股票策略師劉顯達表示，這半年來考慮到特朗普上台及其相關政策、中國政策及中美國債息差等，下調今年恒指目標價至22000點，相當於預測市盈率10.1倍，而上半年尾恒指目標則下調至21000點。該行同時將中國今年GDP 增幅由約5%下調至4.2%。

預計下半年加中國關稅15%

特朗普首日上台未有即時加徵中國關稅，劉顯達表示，可見特朗普不會一刀切加徵關稅，而是視乎各國議價能力，很明顯中國以其經濟實力等因素來看，議價能力較高。他預計，中美雙方上半年會有所商討，下半年美國料會加徵中國15%關稅，預計拖累中國出口6%及GDP 1%。對於是否會最終加徵至60%，則認為不必太過認真，屬於美國傾談技巧。

中國方面，預計短期內美元兌人民幣會大幅貶值至7.7來應對美國關稅政策，全年目標價為7.5。政策方面，貨幣方面會繼續減息降準。財政方面，在3月即將召開的兩會上，預計出台的政策主題將關於刺激內需、解決產能過剩、推動科技等新質生產力、國企改革及放寬政策刺激旅遊業。

投資方面，他看好內需及服務業，包括科技及運輸等板塊，避開出口業，相較H 股更看好A股。港股個股方面，首選騰訊（0700）、ASMPT（0522）、小米（1810）、比亞迪（1211）、海爾（6690），而友邦（1299）也由於估值吸引，而加入首選。