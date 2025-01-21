財政預算案｜德勤倡以稅務優惠推數字化經濟 不應倉促增新稅種

政府將於下月公布新一份財政預算案，會計師事務所德勤認為本港稅基狹窄，當局應全面審視公共財政，又指出目前政府收入欠理想亦不應倉促推出新稅種。



德勤建議，政府全面審視及優化稅務政策，在全球最低稅制度下提升香港競爭力，並優化現行稅收制度。

財政預算案早前已新一份財政預算展開公眾諮詢，圖為財政司司長陳茂波。（財政預算案公眾諮詢宣傳片）

籲向國際大宗商品交易商予稅務優惠

該行又建議，以稅務措施推動數字化經濟發展，包括為跨境電商提供安全港。另外，向國際大宗商品交易商推出新的稅務優惠。

德勤中國稅務合夥人戚維之認為，當局可向國際大宗商品交易商推出新的稅務優惠，提供8.25%的優惠稅率，以吸引海外及國內企業落戶香港，相信大宗商品交易可帶動各行各業。

德勤中國稅務合夥人潘宗杰建議，透過額度及閉環式管理，允許內地高淨值家族將人民幣匯往香港，用於其在港設立的單一家族辦公室投資。同時，繼續擴大單一家族辦公室稅務優惠下的合資格資產清單。

建議政府利用科投減省開支

對於公務員是否減薪，德勤中國財政預算案小組主管合夥人尹佩儀表示，需要視乎成本效益，指出目前公務員職位空缺多，可先檢視現行公務員架構，並利用科技減省開支，又說要考慮調整公務員工資帶來的影響。即使減薪，政府亦需先研究減幅。