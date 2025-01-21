易方達張坤最新調倉動向浮面！　上季增持阿里　減持中海油、美團

易方達基金張坤在管基金紛紛披露2024年四季報，其最新調倉動向浮出水面。

截至2024年12月末，張坤在管規模約為589.41億元，相較於2024年三季度末時的690.82億元，其基金管理規模縮水超百億元。

目前，張坤在管4只公募基金，分別是易方達藍籌精選、易方達優質精選、易方達優質企業三年持有、易方達亞洲精選。其中規模最大的產品是易方達藍籌精選，同時也是張坤的代表作基金。

截至2024年四季度末，易方達藍籌精選資產淨值為374.98億元，較2024年三季度末時的438.35億元縮水63.37億元。易方達藍籌精選2024年四季度末的股票倉位為94.07%，該基金前十大重倉股持股集中度則小幅度上升，由78.49%升至79.64%。

調倉持股方面，易方達藍籌精選在2024年四季度並未更迭重倉股，僅增持了1只個股，減持了4只個股。

阿里巴巴為張坤2024年四季度唯一增持的個股，持倉數量相對上期增加19.27%。此前2024年三季度，該股首次被易方達藍籌精選買入便進入前十大重倉股，位列第二大重倉股。張坤大幅度減持了中國海洋石油、美團；騰訊控股、五糧液也遭張坤小幅度減倉。

易方達藍籌精選期末前十大重倉股依次為騰訊控股、阿里巴巴、五糧液、貴州茅台、洋河股份、瀘州老窖、山西汾酒、中國海洋石油、美團、百勝中國。

易方達藍籌精選2024年末十大重倉股

張坤在四季報中表示：

2024年四季度，A股市場方面，滬深300指數下跌2.06%，上證指數上漲0.46%，創業板指數下跌1.54%。香港市場方面，恒生指數下跌5.08%，恒生中國企業指數下跌2.93%。地產方面，1-11月份，新建商品房銷售面積按年下降14.3%，新建商品房銷售額按年下降19.2%，全國房地產開發投資按年下降10.4%。12月，30年國債收益率下降到2%以內。貨幣政策方面，10月21日，一年期LPR下調0.25個百分點到3.1%，五年期LPR下調0.25個百分點到3.6%。

股票市場方面，四季度分化明顯，商貿零售、銀行、紡織服裝等行業表現較好，而醫藥、電力設備、有色等行業表現相對落後。本基金在四季度股票倉位基本穩定，並對結構進行了調整，調整了科技和周期等行業的結構。

個股方面，我們仍然持有商業模式出色、行業格局清晰、競爭力強的優質公司。我們每年都會評估組合內公司的內在表現，以此來回顧和評價對公司基本面的判斷。雖然組合淨值今年微漲，但我們認為，這個漲幅依然落後於其內在價值的提升幅度。

在管理基金的12年多的時間裏，有幾個時點，例如2014年初和2024年底等，絕對估值都是很低的水平。如果進一步考慮無風險利率水平，2024年底的30年國債收益率只有2014年初的不到一半，兩者對比，顯然2024年底的估值更有吸引力。

在過去絕大部分時間內，高質量（競爭優勢突出、高投資回報率ROIC、充沛自由現金流）和高股息率兩種屬性往往很難在同一個資產兼得。高質量資產往往存在估值溢價因此股息率不高，而高股息率資產有相當比例都有高槓杆或強周期的屬性，ROIC通常不高。但現在，我們能找到越來越多同時滿足高質量和高股息率兩種屬性的資產。

這些公司在過去相對困難的環境中，通過自身經營效率的提升實現了淨利潤和自由現金流的穩定或持續增長，體現出應對逆境的能力。不少公司也展現出增加回報股東的能力和意願，而且有望成為中長期的承諾，這無疑為長期投資者提供了堅實的基礎回報。

長期投資者可以在不新增投資的情況下，隨着時間推移不斷增加（通過公司回購直接實現或者分紅再投資間接實現）持有的優質公司的股權比例。此外，有相當比例的優質公司還具有「順周期期權」，一旦經濟好轉趨勢更加穩固，例如社零增速向上突破2%-3%的區間，現有估值所隱含的短中長期的悲觀增長預期有望修正，國內和海外投資者的中長期信心也有望重建。

還有一些公司有「科技期權」，這些優質公司有頂級的人才，同時也有大量的數據和應用場景，在AI方面持續大力投入，不論AI帶來效率提升還是出現新的變現場景，這些公司有望顯著受益。

更有吸引力的是，我們認為在目前的估值中，「順周期期權」和「科技期權」並沒有包含在內。對於很多優質公司，目前市場共識是感知到有不少風險的狀態。但在資本市場中，投資者「感知的風險」和「實際的風險」通常會出現偏差。

正所謂，市場先生不是指導投資者的，而是服務投資者的。我們認為，目前市場先生對不少優質公司提出的報價很有吸引力。