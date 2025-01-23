股票投資平台比較｜邊間買港股最平？邊間港股免佣兼免平台費？

本港投資渠道五花八門，市場上一直有許多券商和銀行以「一世免佣」、「買港股0佣金」作為招徠，然而實際使用下來才發現有隱藏收費，根本不是廣告所標榜的0佣金；又或是享受免佣一段時間之後某天突然回歸正價被收取手續費。即使該平台不收取交易佣金，亦可能會收取其他隱藏費用，增加投資者買股票的投資成本。究竟邊間買港股最平？邊間港股免佣兼免平台費？



股票投資平台比較｜隱藏收費要睇清

除了佣金以外，其實很多券商會收取平台費、最低收費等，亦有部分銀行雖然免存倉費，但如果持續半年不進行交易，就會被收取服務費。假如每次交易都要包括這些收費，即使他們投資上賺取不錯的回報，當中收取的費用亦會吞噬部分收益，令投資者變相「賺少咗」。

最近一間來自新加坡的投資平台FSMOne宣佈大幅調低港股收費，推出真真正正的港股免佣，零佣金、零平台費，沒有任何隱藏收費，更無免佣優惠期限，堪稱全港最便宜。FSMOne一直標榜收費明確及透明，主打無隱藏收費，從官網收費附表可見，所有交易服務收費都有詳盡列明，例如現金管理服務的管理費，就連現金管理服務年化淨收益率都有列明，屬於行內少見的透明。

未有是次港股收費下調前，FSMOne的港股收費為不論交易量，劃一收取港幣50元，不設任何平台費，更設有合單計算；雖然聽上去不及市面上「一世免佣」或「新客免佣」口號吸引，但劃一港幣50元的收費對大額港股投資者而言實在吸引，只是對其他小額投資者而言還是差一點吸引力。

今次FSMOne狠下心一口氣把佣金減到零，又不設平台費補貼成本，可謂去到盡，明顯想做到全港最平，把小額及中額投資者都照顧在內，吸納該市場。

股票投資平台比較

*數據只供參考，具體收費以各平台實際收費為準

除了佣金外，其實很多券商會收取平台費、最低收費等，亦有部分銀行雖然免存倉費，但如果持續半年不進行交易，就會被收取服務費。

股票投資平台比較｜優惠期限及對象要睇清

市面上有平台雖然宣稱零佣金零平台費，但會就優惠訂下期限，例如只限首一至三個月的迎新優惠，更甚的是一般需要投資者仔細閱讀優惠頁面條款及細則才會發現，非常考眼力。很多投資者可能到某一天突然被收取費用，才發現優惠期早已過去。

與此同時，亦有銀行平台只提供免佣優惠予18至35歲年輕投資者，雖然名義上屬於免佣，但事實上需要用戶支付一筆月費以享用「免佣優惠」，而且免佣只針對每月累計首25萬元上限的投資額，因此大額或大齡投資者就要小心識別以防中伏。相比之下，FSMOne不限新舊客戶或年齡，且不設免佣優惠期限一點就非常友好。

股票投資平台比較｜平台資訊及工具齊全加分

儘管有不少投資平台以免佣作為口號，提供低廉的費用，但平台能否為投資者提供有用的投資資訊及工具同樣重要。留意到FSMOne網站的資源及工具非常齊全，分析文章非常貼市，且每週更新頻率甚高，更重要的是非客戶亦能免費閱讀不受限制。股票學堂、港股計算機、篩選器等工具頁面能幫助投資新手快速上手，計算收益，更能掌握全球股市的動向。

FSMOne網站的資源及工具非常齊全，分析文章非常貼市，且每週更新頻率甚高，更重要的是非客戶亦能免費閱讀不受限制。

港股交易本來就存在一堆並非由交易平台收取的費用，例如監管機構徵費、印花稅及交收費等，意味投資者本來就有一定成本，投資港股可能沒有大眾想像中便宜。投資者選擇港股戶口時可以仔細比較條款及收費，以便把投資收益最大化。

(資料及相片由客戶提供)