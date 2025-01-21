國泰航空去年客運量及貨運量均創疫後新高　載客逾2800萬人次

國泰航空(0293)公布，2024年全年客運量及貨運量均創疫後新高。國泰航空及香港快運全年合共載客逾2800萬人次，按年上升30.7%。此外，國泰於去年載貨量153.21萬公噸，按年升11%。

去年12月，國泰航空載客224.9萬人次，按年升26.4%。乘客運載率84.8%，按年升3.6個百分點，而可用座位千米數則按年增加22.5%。在去年底的出遊高峰期間，國泰航空和香港快運共有8天錄得單日總載客逾10萬人次的紀錄，創重建以來新高，達成集團另一重要里程。

載貨量14.36萬公噸，是全年高位，按年升11.7%，運載率升0.6個百分點至61.4%，主要由於年底假期，香港及大灣區其他城市的電子商務出口需求持續強勁，同時亞洲進口農產品和鮮貨亦活躍。

國泰表明已完成兩年的重建工作，航班數量本月已回復至疫情前100%水平。臨近農曆新年，航班預訂正加快增長，估計假期後需求或趨向淡靜，將拓展過境轉機旅客業務。貨運需求在本月上旬稍為回順，預計假期前將重新上升。

貨運方面，預料需求在 1 月上旬會稍為回順，至農曆新年假期前將重新上升。