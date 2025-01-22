美媒﹕特朗普將宣佈OpenAI及軟銀等　聯手斥5000億美元投基礎設施

撰文：格隆匯
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據《CBS》報道，美國總統特朗普將宣佈OpenAI、軟銀和甲骨文將成立一家名為「星際之門（Stargate）」項目，人工智能基礎設施投資至少5,000億美元，創造10萬個工作崗位。

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