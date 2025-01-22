金管局︰港銀行信貸風險可控　加強打擊詐騙成今年工作重點

金管局於今日（22日）舉行「香港銀行業：2024年回顧與2025年工作重點」的發布會。該局副總裁阮國恒在會中指出，儘管面對不斷變化的信貸環境以及增加的信貸風險，香港銀行業在2024年仍保持穩健的發展態勢，資本充裕且波動性可控。

信貸市場挑戰加劇 金管局持續監控風險

去年9月港銀特定分類貸款比率升至1.99%，信貸質素備受關注。他續表示，儘管香港銀行業在過去一年表現穩健，但由於美國的利率環境仍保持高位，並且未來走向尚不明朗，信貸市場仍然面臨不少挑戰。特別是在此情況下，信貸風險有所上升，而金管局將繼續監控認可機構的資產質素與信貸風險管理，確保金融體系的穩定性。

金管局副總裁阮國恒。﹙梁鵬威攝﹚

打擊詐騙成工作重點

除了監管銀行業務外，金管局今年的工作重點還包括加強打擊詐騙行為。隨著網絡威脅日益增長，金管局將提升銀行體系的網絡防禦韌性，以應對日益複雜的詐騙手段。阮國恒表示，金管局將實施一系列舉措，強化銀行業的內部管控，並加強網上銀行的安全防護。

此外，金管局還將加強與其他金融機構和大型科技企業的合作，擴大信息交換範圍，共同應對網絡詐騙的風險。為了進一步提高公眾的警覺性，金管局計劃推出專題宣傳活動，提升市民對詐騙風險的認識，並教育他們如何防範詐騙行為。金管局還將與銀行業合作，探索更為統一的方式處理由詐騙引發的客戶索償問題，以加強對受害者的保護，確保金融體系能更高效地應對此類事件。