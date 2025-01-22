滙豐廖宜建︰中港有韌性應對特朗普政策　禁港用美元機率低

美國總統特朗普回朝翌日，再度揚言對中國加徵關稅，令港股及人民幣匯率受壓。滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建表示，特朗普「跳躍性」思維為市場帶來較大波動，短期內的不確定性會衝擊香港及內地市場，故此需要有韌性去面對。

不過，廖宜建認為，特朗普揚言加徵中國關稅，相信只是談判籌碼，因需要去衡量加關稅後對於美國國內通脹等方面的影響。

廖宜建認為，特朗普揚言加徵中國關稅，相信只是談判籌碼。（Reuters）

需要與美國加強多方面連結

廖宜建在出席滙豐前海辦公大樓揭幕儀式後表示，中國不單是生產力中心，目前也正轉變為高科技生產中心，為全球效率及平穩發展作出貢獻。至於如何去應對特朗普政策的不確定性，需要加強雙方多方面連結，包括對話、貿易及投資等連結。若果美國由自身利益出發，中國及香港相信都會有韌性去應對。

他承認，中港經濟及市場短期內面對挑戰，內地經濟正在推動轉型，需要去解決內房及地方債等問題，不再像以前靠內房主力拉動經濟，經濟動力會受到影響，但近期零售及房地產數據有好轉跡象，預計今年全年中國GDP 增長能夠達至5%，當然這也需要視乎內房。

廖宜建在出席滙豐前海辦公大樓揭幕儀式，並指中國正轉變為高科技生產中心。﹙資料圖片﹚

料美元政策也會偏向理性

但他相信，特朗普作為支持增長的人，主力會推動美國經濟向好，其推動科技及消費等，對全球均有利，而中港也能夠受惠。故此相信其美元政策也會偏向理性，包括相關制裁政策不會影響香港整體運作。香港地位重要，相信其推出類似俄羅斯的禁止使用美元制裁，機會不會太大。

近期市場對於聯匯制度疑慮升溫，但廖宜建認為，香港聯匯制度是在穩定的聯繫匯率下和美元掛鉤，可以發揮美元作為全球金融貨幣的作用。美元制裁和聯匯制度沒有關連，因為與美元是否掛鉤是香港可以自己決定的。

但他也承認，聯匯制度下美元貨幣政策是基於美國自己的宏觀及貨幣政策，不一定符合香港市場情況。而香港作為國際金融中心，但「不一定是美元的金融中心」，人民幣也可以體現作用，透過互聯互通等機制將人民幣流動性、宏觀政策下的利率及貨幣強弱，滲透至香港。

滙豐看好中港財富管理業務前景。﹙資料圖片﹚

財富管理業務 成為重要增長動力

他表示，香港目前需要同時面對內地經濟轉型，及美國高利率政策，確實「非常困難」，觀察到發展商在融資成本及售樓速度方面遇挑戰，但也有個別發展商成功融資，價格也是市場化的。

廖宜建又指出，相較中國目前正處於低利率環境，故此滙豐香港及中國的非利息收入中的財富管理業務，便成為重要增長動力。

滙豐新任行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）推動簡化組織架構計劃，包括將香港和英國兩個地區獨立為兩大業務。廖宜建表示，香港是重要的國際金融中心，不單幫助外資引進來，也幫助中國企業走出去，能夠輻射中國及大灣區。

滙豐中國去年已完成對花旗中國在內地的個人財富管理業務的收購，進一步提升該行財富管理能力，並繼續發揮跨境金融服務專長，支援海內外客戶把握中國與世界經濟深度融合的機遇。正在人才策略上加大投入，支持業務永續成長。

至2024年底，「大財富管理」矩陣下的員工總數將達約6,000人。