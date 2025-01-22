中海油料未來3年派息比率不低於45%　考慮適時回購｜中特股

中海油（0883）發佈2025年經營展望，公司預計在股東大會批准的前提下，2025至2027年，全年股息支付率不低於45%，較此前的40%有所上升。公司預告，可能出現適時必要的股息調整，並考慮在港股開展回購。

中海油預計，今年資本支出介乎1,250至1,350億元人民幣（下同），與2024年的1320億元相若，公司副董事長及首席執行官周心懷表示，若未來三年油價正常，即每桶65至85美元，則仍將保持較大的資本開支。

他續指，雖然認為特朗普2.0雖然會帶來油氣市場的不確定性，但要以辯證的思維看，不可能今年打井，明年就增大產量，美國的油氣產量還是比較平穩上升。而關稅雖然會產生影響，但相信對中海油影響非常小。

中海油預計，今年資本支出介乎1,250至1,350億元人民幣。﹙資料圖片﹚

適時考慮在港股回購

早先中海油公佈股息絕對值為0.7港元，但今次沒有提及該數值變化。公司今次僅公佈，未來三年股息支付率不低於45%。

周心懷回應指，理論上不會給出該數據預測，只是上一週期的市場行情差，也有眾所周知的原因，從美國撤回，是為了提振市場的信心，讓投資者有更大的信心支持，所以管理層設立了絕對值穩定信心，中海油上市20多年，秉持高效回報股東的理念。

而問及自由現金流強勁，開展股票回購的進度，周心懷表示，回購還是要有股東大會的批准，按照自身股權結構開展，但是不會放棄回購的手段。而近年會保持大的資本投資，需要保持比較好的現金流狀態，完成新項目。

若油價正常 仍將保持較大資本開支

中海油財務部總經理王宇凡介紹指，預計今年資本支出介乎1250至1350億元，料將有68%用於中國，32%用於海外。

周心懷續指，若未來三年油價正常，即每桶介乎65至85美元，則仍將保持較大的資本開支，最高可見1400億元。他提及，目前給出的資本開支指引，其實不太包含綠色投資，公司會按照油價和現金流情況，石油供需的預判安排資本開支，相信一個優秀的公司是有本身跨越油價週期的。

油價：圖為2024年8月22日，位於哈薩克的Airankol油田。（Reuters）

2025年淨產量目標至少760百萬桶油當量

就產量而言，中海油預計今年產量將穩步增長，日淨產量將超過200萬桶油當量，全年淨產量目標為760至780百萬桶油當量。當中，中國約佔69%，海外佔31%。

2026和2027年，公司淨產量目標為780到800百萬桶油當量和810到830百萬桶油當量。而回顧2024年，公司淨產量預計完成約720百萬桶油當量，實現連續6年的產量新高。

未來穩油增氣 向氣傾斜

展望未來，公司聚焦尋找大中型油氣田，提出會穩油增氣，向氣傾斜。2025年將有多個重要新項目投產，包括中國的渤中26-6油田開發項目（一期）和墾利10-2油田群開發項目（一期）以及海外的圭亞那 Yellowtail 項和巴西Buzios7項目等。

而今年在中國，保持合理勘探投资，保障原油儲量穩定，以建成三個萬億大氣區為引領，持續推進天然氣勘探。在海外，公司繼續聚焦大西洋兩岸和「一帶一路」沿線國家，持續推動圭亞那項目鑽探和尼日利亞項目滾動勘探。