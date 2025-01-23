中證監﹕力爭險企3成新增保費投A股　每年新增數千億人幣長期資金

中央金融辦等內地6個部門昨日（22日）聯合印發《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》，指出重點引導商業保險資金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金、公募基金等中長期資金，進一步加大入市力度。國務院新聞辦公室將於今日（23日）早上9時舉行發布會，中證監主席吳清、財政部副部長廖岷等財金官員將介紹詳情。



《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》提及5大方向，當中包括提升商業保險資金A股投資比例與穩定性，在現有基礎上，引導大型國有保險公司增加A股投資規模及實際比例。引導上市公司加大股份回購力度，落實一年多次分紅政策，和推動上市公司加大股份回購增持再貸款工具的運用，並允許公募基金、商業保險資金、基本養老保險基金等作為戰略投資者參與上市公司定增。

人民銀行黨委委員鄒瀾表示，證券基金保險公司互換便利已開展兩次操作，合計金額1,050億元（人民幣‧下同)，去年10月操作的500億元已全部用於融資增持股票；今年1月份操作的550億元，行業機構已經可以隨時用於融資增持股票。

鄒瀾又指出，不斷優化股票回購增持再貸款的政策安排，將申請貸款時的自有資金比例從30%降到了10%，將貸款最長期限由一年延長到三年。人行將提升政策工具使用的便利性，適時推動工具擴面增量。在政策支援下，證券公司自營股票投資規模明顯增長，在充分的政策空間和實施方案帶動下，預計業務規模和回應速度都將有較大提升。

鄒瀾指出截至目前金融機構已經和將近800家上市企業及主要股東達成了股票回購增持貸款合作意向；已有超過300家上市公司公開披露了打算要申請股票的回購增持貸款，金額上限超過600億元；其中市值百億以上的公司佔比超過四成，貸款平均利率水準大概在2%左右。

中證監﹕第二批險資長期股票投資試點上半年落實

在記者會上，證監會主席吳清表示，大事不過夜，只爭朝夕，六部委最新印發了《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》（以下簡稱《方案》）， 聚焦公募基金、商業保險、社保基金、養老金等中長期資金入市的卡點堵點問題，提出一系列具體舉措，既立足當下，確定了各類中長期資金入市、提高投資規模和比例，更著眼長遠，重點引導商業保險資金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企（職）業年金基金、公募基金等中長期資金進一步加大入市力度。

力爭大型國有保險公司從2025年開始每年新增保費的30%用於投資A股，料每年至少新增數千億元人民幣長期資金。公募基金持有A股股票未來三年每年至少增長10%。

他又指出第二批保險資金的長期股票投資試點將在2025年上半年落實，資金規模將不低於1,000億元。目前滬深300股息率達到3%，市場投資價值進一步凸顯。同時引導上市公司給投資者過年發紅包，春節前兩月有約310家上市公司實施「春節分紅」3,400多億元。

至於財政部副部長廖岷表示，從中國國有大型商業保險公司資金運行的情況來看，加大這個資本市場投資力度，仍有一定的空間。

金監總局﹕力爭險資投資股市比例

國家金融監督管理總局副局長肖遠企表示，將進一步優化完善保險資金投資政策，鼓勵保險資金穩步提升股市投資比例，特別是大型國有保險公司要發揮「頭雁」作用，力爭每年新增保費30%用於投資股市，力爭保險資金投資股市比例在現有基礎上繼續穩步提高。目前保險資金投資股票和權益類基金超過4.4萬億元。從保險公司資金運用情況看，股票和權益類基金投資佔比12%，未上市企業股權投資佔比9%。

他又表示第二批保險資金長期股票投資試點規模1,000億元，春節前批覆500億元投資股市。他指出首批保險資金長期股票投資試點設立一年多來運行比較順利，運營基金收益可觀，相關市場機構也表示繼續看好股市投資價值。目前，其他保險公司也在積極申請參與試點。

肖遠企表示，第二批試點的機制將比首批更加靈活，基金可以是單獨發起設立，也可以有兩家及以上聯合發起設立。

降基金銷售費用每年投資者可省450億元

吳清指出大力引導中長期資金入市是系統工程，下一步各部門將繼續加強溝通協作，隨著實施方案各類舉措落地，將進一步提升中長期資金的權益配置能力，穩步擴大投資規模，改善資本市場資金供應結構，也將有助於中長期資金提升長期投資的回報，踐行長期投資、價值投資的理念，更好的實現中長期資金保值升值，促進資本市場平穩健康運行。

他又指出，2025年將進一步降低基金銷售費率；防止公募基金出現重規模，輕回報的不良經營傾向。公募基金是資本市場重要的機構投資者和買方力量，要通過專業投資服務説明投資者分享企業成長。經過近幾年的發展，公募基金規模從2019年的13萬億元達到了去年年底的33萬億元。受股市波動影響，部分權益類基金出現了一定程度的虧損，公募基金行業中出現了經營理念偏差、投資行為短期化等問題。

他表示去年以來有一些針對性的改革舉措，初步形成了改革方案。完善基金公司的治理和定位，加強黨對基金行業的領導，牢固樹立以投資者為本的經營理念，全面加強長週期業績考核，進一步健全激勵約束機制和薪酬管理制度，防止出現重規模、輕回報的情況，進一步穩步降低公募基金的綜合費率，2025年還將進一步降低基金銷售費用，預計每年合計為投資者節約大概450億元的費用。

廖岷表示，目前全國社保基金股債投資的比例大體為四六開，配置的結構總體合理；正在研究完善全國社保基金的長週期考核體系，細化完善了五年以上的長週期考核機制。

廖岷表示財政部將持續做好全國社保基金的補充，在強化基金保障能力的同時，加大投資資本市場，同時還將採取更多靈活的股票投資組合，對資本市場向好發展持續提供支撐，實現基金保值增值和資本市場穩定運行。正在抓緊做好兩項工作，包括優化完善全國社保基金投資管理制度，修訂全國社保基金境內投資有關管理辦法等。

稱要提高監管執法有效性

吳清表示，證監會將不斷提高上市公司資訊披露品質，多措並舉做強活躍並購重組市場，上市公司也要增強主動回報投資者的意識，通過現金分紅，回購增持等提高自身吸引力，為市場提供更多優質標的。

在談及保護投資者方面，吳清指出要進一步提升證監會監管執法的精準性﹑有效性，突出保護投資者，特別是中小投資者合法權益，針對性完善對上市公司控股股東、實際控制人的行為約束，包括對惡意造假，嚴重侵害中小投資者合法權益的控股股東、實控人的違法行為進行約束，推動健全特別代表人訴訟制度。

樓市方面，肖遠企指出，截至到1月22日，商業銀行房地產項目白名單貸款金額已經到了5.6萬億元，又表示截至目前，房地產融資協調機制已支援1,400萬套住房建設交付。

吳清指出，外資持有A股總值3萬億元人民幣。（新華社）

866家QFII獲投資資格

吳清指出，中證監不斷完善資本市場外資政策，深入推進市場、產品、機構對外開放，優化境外上市備案制度，拓寬資本市場跨境互聯互通，支援外資機構在中國開展業務，已有26家外資控股或外商投資的證券、基金公司獲批，外資參與中國資本市場的便利性和穩定性提升，從外資參與市場情況來看，有866家的QFII獲得了投資資格，持有A股3萬億人民幣，外資是A股的重要資金來源，其中有相當一部分是中長期資金，包括全球知名的養老金、商業保險基金等。

他又表示下一階段證監會將進一步增強政策的穩定性、透明度和可預期性，提高跨境投融資的便利性，提升A股投資的吸引力，進一步優化合格境外投資者制度，完善資本市場的互聯互通機制，豐富跨境投資的風險管理產品供給，持續強化與國際投資者溝通聯繫，加強資本市場監管能力建設，維護市場的穩定運行。中國資本市場發展潛力巨大，歡迎更多的外資來投資A股市場來參與，分享中國經濟和資本市場改革發展。