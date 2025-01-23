中國救市｜中證監及人行出招力撐A股　各部委措施一文看清

人民銀行及中證監等多個部舉行發布會，講解推動中長期資金進入A股市場情況，鼓勵保險資金更是重點措施之一。為讓讀者更容易了解今日（23日）相關部委於發布會上講及的內容，下文將會重點介紹各部委提及的措施。



中國證監會主席吳清。（視覺中國）

中證監主席吳清明言，中長期資金是資本市場重要的專業投資力量，亦是維護市場平穩健康運行的「壓艙石」及「穩定器」。他又指出明確穩步提高中長期資金投資A股規模及比例的具體安排﹕

1. 明確公募基金持有A股流通市值未來3年每年至少增10%

2. 力爭國有保險公司從今年起每年新增保費的30%投資A股，料每年至少新增數千億元人民幣長期資金

3. 第二批保險資金長期股票投資試點將於今年上半年落實，規模不少於1,000億元（人民幣‧下同）

4. 延長保險公司及年金基金的考核周期至3年以上，全國社保基金考核周期為5年以上

國家金融監督管理總局副局長肖遠企補充，第二批保險資金長期股票投資試點規模1,000億元，春節前批覆500億元投資股市。

握動基金降銷售費率

吳清又指出﹕

1.推動降低基金銷售費率，讓投資者每年節省450億元。

2.落實「國九條」內上市公司一年多次派息，以及農曆新年前派息的部署要求

他指出在去年12月及今年1月，預料有超過310間公司實施農曆年前派息，涉及金額約3,400億元。

吳清指出會推動降低基金銷售費率，讓投資者每年節省450億元人民幣。

財政部﹕優化社保基金投資管理制度



至於財政部副部長廖岷指出﹕

會優化完善全國社保基金投資管理制度

會修訂全國社保基金境內投資有關管理辦法，及向社會公開徵求意見

同時研究完善社保基金長周期考核體系，細化完善5年以上的長周期考核機制要求。

人民銀行優化股票回購﹑增持再貸款安排。

人行﹕優化股票回購增持再貸款安排



人行黨委委員鄒瀾指出，為支持資本市場穩定發展創立了2項工具，分別為證券﹑基金及保險公司互換便利，以及股票回購﹑增持再貸款。他指出證券﹑基金及保險公司互換便利已進行了2次操作，合共1,050億元。其中去年10月操作的500億元，已全部用於融資增持股票，而今年1月操作的550億元，行業機構已經可以隨時用於融資增持股票。

他又指出人行不斷優化股票回購﹑增持再貸款，分別為﹕

1. 降低申請貸款時自有資金比例由30%至10%

2. 貸款最長期限由1年延長至3年

吳清表示中證監支持各類外資參與A股市場。（新華社）

中證監﹕堅持市場改革與開放

另一方面中證監亦希望可以推動更多國際投資者進入A股市場。吳清指出內地會堅持改革和開放相統一，支持各類外資主體參與A股市場，資本市場對外開放大門只會越開越大。他又指出會進一步優化合格境外投資者制度，完善資本市場互聯互通機制，同時會豐富跨投資和風險管理產品供給，亦會持續強化與國際投資者的溝通聯繫，推動解決外資機構關切﹑合理訴求等，進一步完善相關機制。以及加強資本市場開放條件下的監管能力建設，維護市場穩定運行。