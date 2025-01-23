財政預算案｜會計師公會倡收基建通行費　提高住宅物業租賃印花稅

香港會計師公會就財政預算案提出建議， 該會預計2024至25財政年度的財政赤字約970億元，與官方於一月初的預測結果相若，但為早先預測的2倍。財政儲備將跌至相當於政府約10個月開支的水平，即6,375億元。



會計師公會建議，維持公共財政穩健，需要雙管齊下，增加政府收入的同時，優化公共開支。其提出的建議就包括，考慮允許分期繳納物業印花稅，將薪俸稅較高一級的標準稅率上調至16.5%等。

料財赤970億元 因賣地及印花稅收入縮

香港會計師公會會長歐振興表示，赤字擴大，主要由於賣地收入與印花稅收入，不及預期。依照公會估算，今年賣地收入為80億元。對比去年2月底的政府估算數據，相當於較政府此前估算的330億元低75.8%。而印花稅收入，公會預計將縮至530億元，較官方早先預計的710億元低25.4%。

倡收取基建通行費 提高住宅物業租賃印花稅

會計師公會建議，維持公共財政穩健，需要雙管齊下，一方面增加政府收入，另一方面則優化公共開支。

在開源方面，公會建議首先可向進入指定香港管制站的地面交通工具收取基建通行費。公會解釋稱，該項與此前提出的陸路離境稅不同，有點像隧道徵費，由於興建維修的費用不少，秉持「用者自付」的原則，按照車輛徵收，而非依據出入境亦或人頭。

其次，會計師公會指出，由於薪俸稅及個人入息課稅標準稅率採取兩級制．可將較高一級的標準稅率由16％提高至16.5%。此前已將該標準上調至16%，估算將增加9億元的收入，而今次再提升至16.5%，相信可以再增加4至5億元的收入。

公會續指，建議提高住宅物業租賃的印花稅。而為推動經濟增長和吸引投資，可考慮允許分期繳納置業印花稅，以支持地產市場。如有需要，可考慮降低首次購買自住住宅物業的印花稅。

此外由於香港實施 BEPS 2.0全球反侵蝕稅基規則（「 GloBE 規則」）以及引入「補足稅」，因此向位於香港或在港營運的跨國企業實施「最低補足稅」，也將會帶來若干額外收入。

優化公共開支節流

而在節流方面，公會支持包括在財政整合計劃下，於本年及下年連續每年削減1％的經常開支，檢討政府開支，以尋求可藉簡化運作和在可行情況下提升自動化來節省成本的領域。公共開支應優先用於可惠及社會、帶動增長的領域，例如房屋、醫療、教育、福利和數碼化。

至於主要基建項目的融資，除發債外，政府亦應考慮公私營的合作機會，並探討定期檢討道路收費水平，以收回公共資金成本。

而問及公務員薪酬方面，歐振興表示，應當思考如何利用科技的力量，令公務員編制、工作流程等方面進行改進，可以對公務員薪酬進行適當調整。