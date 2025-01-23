內地推動長期資金入A股　花旗﹕免投資者情緒冷卻　建慢牛意志

內地宣布推動中長期資金進入A股市場，促進資本市場高質量發展。有大行認為內地推出有關措施，目的是避免投資者情緒冷卻，因A股表現已接近投資者心理底線。另有分析認為，隨著美國總統特朗普上任，料帶來更多不確定性，內地監管層想要給市場注入更多的穩定預期，而帶有中長期屬性的保險資金，會給市場增加更多的壓艙石，實現慢牛的政策意志。



美國總統特朗普（Donald Trump）稱有意從2月1日起對中國產品加徵關稅。（Reuters）

私募機構﹕監管機構出招是希望予市場定心丸

《路透》報道，華東一私募機構人士指出，特朗普表示正在討論2月1日起對華加徵關稅，這個時間點是中國的春節假期，所以監管層先提前給市場吃個定心丸，以防止行情的大幅動盪。結合當前的地緣局勢和中國經濟形勢，外資很難有較強的信心，散戶和公募等其他類型資金也不太能指望，所以要推動更多保險資金入市。

華南一位資深投資者則稱，外資對中國股市並不樂觀，保險資金才是A股最佳的長線增量資金；有時候港股漲得好好的，外資可能突然就開始砸，大趨勢不會影響，就是會降低和打擊政策效果。

內地希望A股可以建立成慷牛。

花旗﹕內地冀在A股建慢牛市場

投行花旗認為，中國出台的政策是為了防止投資者情緒冷卻，因為A股日均交易額和滬綜指在1月出現顯著回落，並已接近市場的心理底線，突破這些水平可能會導致市場快速調整和投資者情緒惡化。

花旗表示，最新政策反映了中國持續努力在A股市場建立慢牛市場，以創造穩定的財富效應，進一步吸引家庭資產從房地產、理財產品、存款重新配置到股權投資，並幫助錨定家庭的預期和信心。

有分析人士表示，隨着保險資金加大入市的力度，紅利型股票可能獲得更多青睞，因為險資的風格特徵是穩健型的。

中金﹕險資或偏好低估值權益資產

中金指出，就壽險公司而言，其長債短投、高槓桿的商業模式所蘊含的利率風險、市場風險對其資產負債匹配程度有較高要求，資產負債匹配程度，將影響到公司在面對金融市場波動時真實的財務、經營穩定性，在這一約束下險資可能會傾向於增持低估值、高分紅、低波動的權益資產。