ESG｜許正宇稱多元共融能激發創新思維　助企業人才競爭脫穎而出

多元共融是香港不斷提升競爭力和優勢的重要因素，其中在職場性別多元化方面取得顯著成果。財經事務及庫務局局長許正宇，分享香港金融業推動多元共融、可持續發展的最新進展。



許局長強調：「多元共融不僅能激發創新思維，更有助企業在全球人才競爭中脫穎而出。香港金融業一直走在前端，通過推動性別多元化，為企業注入新視野和活力，提升決策質素和競爭力。」

而香港特區政府一直以身作則，積極支持性別多元發展，並推動女性在公共及決策領域的參與。目前特區政府有7位女性局長，女性公務員佔比接近40%，而常任秘書長中更有超過六成為女性，充分展現女性領導力量。

9成上市公司有女性董事

他又引述港交所（0388）資料顯示，目前超過九成的上市公司董事會已有女性代表，女性董事佔比四年間不斷提高。而在金融及保險業，女性從業員更佔整體54.6%，超過60家金融機構由女性擔任主管和領導職位。

港交所行政總裁陳翊庭表示：「香港交易所致力推動香港市場的企業管治水平及多元化發展。我們非常自豪能成為全球首家結束單一性別董事會的國際交易所，規定上市公司於2025年起將至少委任一名女性董事。」