內地出招撐A股　鎂光燈再次聚焦內險股　平保迎來新一輪大周期？

1月23日，國新辦舉行新聞發布會。證監會主席吳清介紹了大力推動中長期資金入市，促進資本市場高質量發展有關情況。



資本市場應聲而動，三大指數當日一度漲超1%。其中，保險板塊作為日內龍頭，板塊漲幅一度超過5%，領跑市場。

個股方面，中國平安A股（上海﹕601318）一度漲近5%，最終收漲約3%。H股（2318）則一度大漲4.5%，最終收漲約2%。

儘管保險板塊在衝高後整體有所回調，但如若從更長時間維度來看，此次新聞發布會的含金量仍不可小覷，特別是保險板塊做為構築資本市場長期健康發展的核心作用同樣不容忽視。

01「增量資金」來襲，保險股迎最強「信號燈」

本次新聞發布會的核心就是四個字，增量資金。

《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》指出，在現有基礎上，引導大型國有保險公司增加A股投資規模和實際比例，從2025年起每年新增保費的30%用於投資A股。對此，業內認為這至少每年將為A股帶來幾千億元長期資金的增量。

2025年第二批保險資金長期股票投資試點規模不低於1000億元，春節前批覆500億元投資股市。

對於資本市場而言，保險資金作為長期資金，具有規模大、穩定性高的特點。其大量流入A股市場，不僅能為市場提供穩定的資金支持，還能降低市場的短期波動，增強資本市場的韌性。

對於保險公司來說，資本市場的發展為保險資金提供了更多的投資機會和更高的投資收益。隨着A股市場的穩定和增長，保險公司的投資收益有望進一步提升，從而增強其盈利能力。

此外，保險公司通過長期股權投資，可以將資金投入到與自身業務相關的產業中，從而完善自身的戰略佈局。比如投資資醫院、健康管理機構等，保險公司可以完善健康險的產業鏈佈局，為客戶提供一站式健康管理服務；投資養老社區或養老服務機構，可以與自身的養老保險業務形成協同效應，打造「保險+養老」的新模式，進而強化自身市場競爭力。

由此觀之，險資入市是一個雙贏的過程。

為了使正循環更加通暢，政策上還要求未來三年公募基金持有A股流通市值每年至少增長10%。隨着公募基金持有A股流通市值的持續增長，資本市場的生態將更加健康。

同時，加強引導基金公司將每年利潤的一定比例來購買自己旗下的權益類基金，這為保險資金提供更好的投資環境，且保險公司作為大藍籌的代表，也會優先享受增量資金的青睞。

此外，為了鼓勵相關從業人員按照這一路線推進中長期資金入市計劃，政策上還將拉長考核周期，鼓勵公募基金、國有商業保險公司、基本養老保險基金、年金基金全面建立實施三年以上長周期考核，大幅降低國有保險公司當年度營指標考核權重，細化明確全國社保基金五年以上長周期考核，避免「風格漂移」等短視行為，讓業績考核指標要求與中長期資金入市計劃更加協調統一。

同時，進一步健全激勵約束機制和薪酬管理的制度，着力強化基金公司高管、基金經理與投資者的利益綁定，提升投資者信心。

由此觀之，政策上考慮到了資金來源、考核周期、薪酬制度等各個方面協調統一，核心目的就是要解決長期以來A股中「耐心資本」匱乏的問題，而從海外經驗來看，大比例的中長期機構資金是一個成熟資本市場長期繁榮穩定的基礎。

此前，華泰證券研報指出，目前A股長線資金存在體量不足（截至2024年第三季度末，A股長線資金持股比重僅27%，遠低於美股的45%）以及持倉時間短（2024年我國公募基金平均換手率高於200%）這兩大問題。

此次政策端釋放出來的信號就是要從根源上解決這兩個核心問題，進而強化A股自身的穩定性。從這個角度來看，暴漲、瘋牛絕對不是頂層設計層面想看到的結果，慢牛、長牛才是理想健康的狀態。

這個過程中，保險公司不僅是中長期資金的重要來源，更是資本市場長期走牛的核心受益者。

02行業開啟強Beta時刻，龍頭放大基本面優勢

站在當下來看，整個保險行業正開啟強Beta時刻。

這一判斷的核心邏輯在保險業與宏觀經濟和權益市場的強關聯性。

一方面，保險公司的投資收益高度依賴於權益市場表現，當市場上漲時，保險公司的投資收益預期抬升，帶動保險股估值提振，特別是近年來上市險企業績和股價表現的彈性均有所提升有望進一步放大這一效應。

根據東吳證券的報告，2024Q3在股市上漲16%的情況下，上市險企歸母淨利潤合計按年大增565%。可見，其中權益市場的好轉是業績提振的主要驅動力，從而也進一步帶動了保險股表現亮眼。

另一方面，宏觀經濟的穩步復甦帶動了居民收入增長和消費能力提升，保險作為重要的金融產品，其需求也隨之增加，特別是在健康險和壽險等險種方面，這一需求的提振效應顯著。

可以看到自924新政出台以來，宏觀經濟政策持續發力，經濟復甦預期不斷增強。這一系列政策的實施為經濟的持續回升向好提供了有力支撐，也為保險行業的發展帶來了新的機遇。

從資產端來看，權益市場在政策刺激下表現強勁，保險公司的投資收益顯著提升。展望新的一年，經濟復甦背景下長端利率企穩帶來的資產端催化有望延續，尤其是權益市場也還將繼續為保險資產端的表現提供有力支持。

負債端來看，伴隨中國保險行業進入新的增長周期，在政策驅動高質量發展的新階段下，行業有望繼續推進負債端變革，同時政策支持養老、健康、普惠保險發展，不斷為行業注入了新的增長動力。

可以說，宏觀經濟與保險行業的共振效應，正使得保險板塊在市場回暖時表現出較高的貝塔屬性。而中國平安作為保險行業的領軍企業，其貝塔屬性也將更為突出，這一判斷的核心則在於其在資產端和負債端均展現出更強大的競爭力。

首先在資產端，平安通過多元化的投資組合和靈活的投資策略，能夠更好地捕捉市場機會。以去年來看，在權益市場回暖的背景下，平安的投資收益就呈現明顯提升，有力推動了公司整體業績增長。

此前數據顯示，截至2024年9月末，平安集團保險資金投資組合規模超5.32萬億元，較年初增長12.7%。前三季度，保險資金投資組合實現年化綜合投資收益率5.0%，按年上升1.3個百分點。反映到業績層面，前三季度，中國平安歸屬於母公司股東的營運利潤達1138.18億元，按年增長5.5%；歸屬於母公司股東的淨利潤1191.82億元，按年增長36.1%。

其次，在負債端，平安通過代理人渠道改革和產品創新，不斷提升新業務價值和內含價值。而憑藉其強大的品牌和渠道優勢，亦有望持續推動業績增長。

作為行業率先改革的險企，平安改革呈現持續顯現。其中，在代理人渠道改革方面，平安聚焦於建設高素質、高績效、高品質的「三高」隊伍，顯著提升了代理人隊伍的素質和產能。2024年前三季度，平安壽險個人壽險銷售代理人數量達到36.2萬人，連續兩個季度實現企穩回升，人均新業務價值按年增長54.7%，隊伍產能有效提升。

在產品創新方面，平安依託集團醫療養老生態圈，不斷完善「保險+服務」產品。通過多元化的保險產品和服務，滿足客戶在儲蓄、養老及保障方面的多樣化需求，得到了市場的積極反饋。

此外，平安圍繞保險+醫療養老生態的佈局也為其貝塔屬性提供了額外支撐。

通過整合保險產品與醫療、養老服務，平安形成了獨特的競爭優勢。這一模式不僅為客戶提供了一站式的綜合解決方案，還通過差異化服務提升了產品的吸引力和附加值，並顯著推動了新業務價值的增長。

例如，平安在「保險+居家養老」模式下，精準對接我國養老「9073」格局的痛點，創新性地推出了中國版「管理式醫療模式」，將線上、線下醫療養老生態圈與金融業務無縫銜接。數據顯示，2024年前三季度，平安壽險健康管理已服務超1950萬客戶。而截至9月末，平安居家養老服務已覆蓋全國75個城市，累計超15萬名客戶獲得居家養老服務資格。

值得注意的是，2024年前三季度，在使用醫療養老生態圈服務的平安壽險客戶中，新契約客戶使用健康服務佔比約76%，而享有該服務權益的客戶對壽險新業務價值的貢獻佔比超69.6%。此外，截至9月末，接近63%的平安個人客戶同時使用了醫療養老生態圈提供的服務，其客均合同數約3.35個、客均AUM達5.78萬元，分別是不使用醫療養老生態圈服務的個人客戶的1.6倍、3.9倍。

值得一提的是，隨着平安綜合金融戰略的深化，其個人客戶交叉滲透程度不斷提升。2024年前三季度，集團客戶交叉遷徙總人次為1688萬；截至9月末，集團內有超8826萬個人客戶同時持有多家子公司的合同，同時已有25.1%的客戶持有集團內4個及以上合同，持有4個及以上合同客戶的留存率達98.0%，較僅有1個合同客戶的留存率高10.7個百分點。

可見，依託平安在醫療健康養老和綜合金融領域的顯著優勢，使其能夠更好地適應市場變化，進一步放大貝塔效應，獲得溢價機會。

03結尾

當下，保險行業風起浪湧，正迎來一場新的價值成長周期。

宏觀經濟政策的持續發力，特別是財政政策的「更加積極」和貨幣政策的「適度寬鬆」，為資本市場營造了更加有利的流動性環境。同時中國資產走牛預期下，行業龍頭的價值屬性也正不斷凸顯。

此前，包括貝萊德、富達、高盛、摩根大通、摩根士丹利等全球資管巨頭均對2025年的經濟和股市表現持樂觀態度，並以實際行動增持中國資產，顯示出對中國市場的長期看好。這一趨勢不僅反映了中國資產的吸引力，也預示着全球資金對中國市場的信心正在不斷增強。

不難預期，隨着國內政策的持續發力，在估值優勢、外資流入和經濟基本面改善的多重利好下，中國資產有望繼續保持向上的趨勢。這一趨勢也將為保險行業帶來前所未有的機遇，而中國平安作為行業龍頭，憑藉其多元化的業務佈局、強大的投資能力和穩健的財務表現，長期以來一直是資本市場最為關注的險企之一。

如今，在政策支持和市場環境利好的背景下，平安不僅能夠充分受益於保險資金入市帶來的投資機會，還將通過其創新戰略和綜合金融模式，進一步鞏固其在行業中的領先地位。

此同時，從行業視角來看，隨着人口老齡化加劇和「銀髮經濟」的崛起，養老金融產品、健康管理服務和適老化改造等領域迎來了巨大的市場空間。平安在這些領域的前瞻佈局，使其能夠更好地適應市場變化，抓住新的增長機遇。不難預見，在未來的市場波動中平安有望展現出更強的韌性和更高的貝塔效應，收穫更多的驚喜。