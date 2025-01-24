日央行加息0.25厘　近18年來最大加幅　專家料日圓仍受制美日息差

日本央行公布議息結果，一於市場預期當局宣布將利率提高0.25厘至0.5厘，既為2008年10月以來最高水平，亦為自2007年2月以來，加息幅度最大的一次。

日本央行指出，即使在政策轉變之後，實際利率仍將維持在深度負值區域，寬鬆的貨幣條件將繼續維持。



日本央行以8票對1票作出利率決定。當中，審議委員中村豊明對加息決策提出異議。

日本央行公布議息結果後，日圓走勢略轉強，日圓兌1美元報156.24，每百日圓兌港元報4.9937。

已累計加息3次

計及今次加息，日本央行從去年3月起已3度加息，累計加息幅度為0.5厘。外界關注當局未來加息步伐，以及日圓擺脫近年弱勢。

日本央行於聲明內指出，日本央行表示，如果經濟和物價走勢符合預期，將繼續加息，調整寬鬆政策。當局亦指出日本經濟與預測一致的可能性正增加，惟經濟及物價的不確定性仍較高。

日本國旗在日本央行總部升起。（路透社）

料企業將作出較可觀加薪幅度

日本央行又表示，許多企業表示將在今年春季的薪資談判中提供可觀的薪資漲幅。

國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家古蘭沙早前表示，預計日本央行將在2025年加息兩次，2026年再加息兩次。

摩根士丹利早前發表報告，預料特朗普政府上台後會容許日本央行貨幣政策正常化，認為美日關係改善，以及特朗普政府推動「弱美元」政策，為日後日本央行繼續加息提供支持。

日本央行行長植田和男。（Reuters）

早前有分析師指出日本央行以每年加息2次的加息步伐，料直至下半年時會持有較觀望態度，直至特朗普政策的影響更加明朗化。

對於日圓前景，日前瑞銀預料日圓兌1美元報150，即每百日圓兌港元處於5.2。

瑞穗銀行首席亞洲匯率策略師張建泰預計，日圓兌1美元今年大部分時間會在150至160（約4.875港元至5.2港元）之間波動，而不會出現明顯升值趨勢，主要是考慮到儘管聯儲局及日本央行貨幣政策周期背馳，美日息差仍然持續，推動套利交易，令日圓仍維持弱勢。