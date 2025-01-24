特朗普簽署令命﹕設加密貨幣內部工作組　禁美國推出CBDC

美國總統特朗普簽署與加密數字貨幣和人工智能（AI）相關的諸多行政行動。簽署措施，成立加密貨幣內部工作組。



同時亦將禁止美國央行數字貨幣（CBDC）。白宮AI與加密貨幣主管David Sacks在場。