積金評級料1月強積金人均賺2200元　開門紅全年有望獲正回報

積金評級數據顯示，截至 1 月 21 日，今年以來投資收益估算約為1.07%，按金額計算，預計預計1月投資收益約為102億元，即475萬名強積金成員每人平均約2,200元。



歐美股市表現最佳

除日本股票基金外，所有資產類別在1月份均有望取得正回報，其中歐洲股票基金和美國股票基金表現領先。計入1月份供款後，預計1月底強積金總資產將約為1.305萬億港元（比12月底上升約137億元），為強積金推出以來的第二高總資產值，相當於每名成員平均賬戶結餘約為274,500元，比12月底增加約2,900元。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，強積金有望於2025年呈現出良好開局，歷史數據顯示，強積金成員可以對2025年保持謹慎樂觀，期待這會是好的一年。根據過去 13 次強積金1月份取得正回報的情況下，有8次全年均錄得正回報，平均回報率約為 12%。在強積金日曆年度回報排行榜，12%的回報將位列最佳的前十名。

他指出，當本地股市表現良好時，強積金的表現也不錯。要實現雙位數以上的回報，本地股市需要表現出色。此外，美國股票基金已連續兩年錄得超過20%的回報。如能實現連續三年超過20%的回報將是令人觸目。雖然積金評級不預期今年會有雙位數的回報，但預期今年市場在波動下仍可取得正回報。

2024 年強積金資金流數據顯示，美國股票基金獲強積金成員強烈支持。隨著美國總統特朗普在其民粹主義政策上態度強硬，保持偏向美國股票的投資組合的誘惑很大，但在連續兩年錄得超過 20% 的回報後，對美國股票的偏重可能會帶來後果。多元化投資可減少不確定性，積金局（MPFA）提倡的預設投資策略（DIS）基金仍然是積金評級向 475 萬名強積金成員投資選擇建議的首選。