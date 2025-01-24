北上消費｜WeChatPayHK拓至內地小商戶　深圳的士可以港幣付款

新春將至，不少港人北上旅遊及探親。WeChat Pay HK宣布，即日起擴大其跨境支付覆蓋至內地個人小商戶，包括深圳的士。港人於內地小攤檔品嚐當地美食、逛花市辦年貨、乘搭深圳的士等，均可用港幣付款。WeChat Pay HK自動將人民幣交易轉為港幣結算，且不收手續費。



WeChat Pay HK宣布，即日起擴大其跨境支付覆蓋至內地個人小商戶，包括深圳的士。

人民幣交易即時自動轉至港幣結算不收手續費

騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示， WeChat Pay HK 積極回應香港用戶的需求，持續增加港人北上的各種覆蓋，不管是大中型商戶，還是小微商戶，乃至交通出行場景的地鐵巴士的士網約車，均能省卻用戶現金找續及兌換貨幣的繁瑣程序，令消費體驗更簡單便捷。

港人陸續可以在內地各城市的街頭小攤檔，以港幣享受地道小食、飾品小店、潮流市集、現場繪畫等本地體驗。內地個人小商戶無需申請或進行系統改造，自動支持收港幣。港人只需用 WeChat/微信掃瞄小商戶的收款碼，手動輸入人民幣金額後，系統自動進行匯率轉換，即可用港幣確認金額並付款。

以下為使用教學﹕



需提前完成身份認證

港人乘搭深圳的士，同樣只需以WeChat/微信面對面掃瞄司機的收款碼，先手動輸入人民幣金額，系統自動將人民幣轉換至港幣結算，以港幣付款。至於深圳以外的其他城市，同樣可以透過面對面掃碼向的士司機付款。要注意的是，香港用戶需要提前在 WeChat Pay HK完成香港身份證認證，才能在內地小商戶包括深圳的士進行付款。

WeChat Pay HK早已支援內地近50個城市的所有公共交通工具，包括北京、上海、廣州、深圳、中山、珠海等當地巴士及地鐵，以及跨市交通工具，比如往返深圳及中山的「深中快線」巴士。用戶亦可在WeChat/微信搜尋「乘車碼」、「滴滴出行」、「高德地圖」等交通出行小程式，隨時隨地搜索路線並召喚不同交通工具，令旅遊公幹的體驗更暢順和高效。