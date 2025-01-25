滙豐推防騙學府「呃大」教育展覽　全新防騙警示功能首季出爐

滙豐表示，繼成功舉辦防騙藝術展後，現於香港推出全新防騙教育展覽 —「防騙學府 – 呃大」。「呃大」在1月25日至2月16日期間於K11 MUSEA 舉行，讓公眾掌握重要的技巧，以洞悉詐騙手法,提高防騙安全意識。

該行指出，詐騙案件愈來愈備受社會和執法機構關注。根據香港警方統計,整體罪案當中，近乎一半與詐騙相關。滙豐客戶舉報的詐騙案件當中，接近75%與網購及假冒身份相關。

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，詐騙難免影響市民對銀行服務的信心，因此，讓客戶受到保障，是銀行首要任務。滙豐持續加強對防騙技術的投資，過去一年成功攔截的騙款按年上升逾五成。「當然，促進業界合作，攜手應對這些威脅亦同樣重要。有賴金管局、警方以及一眾科企的支持,我們得以再次舉辦防騙展覽，藉以教育大家如何避免墮入騙局。」

呃大」展覽展示了超過 30 個展品。,左起︰滙豐香港財富管理及個人銀行總經理伍楊玉如、金管局副總裁阮國恒、警務處處長蕭澤頤及滙豐香港區行政總裁林慧虹。﹙資料圖片﹚

為提高對逾 600 萬名客戶的保障，滙豐指，去年已加強防騙的相關投資，按年更錄得雙位數增幅。此外，滙豐亦將於今年首季在香港滙豐流動理財應用程式推出全新的防騙警示功能，當發現可疑交易，例如交易金額異常，又或者要向新增戶口付款時，將提示客戶於確認前再次檢視相關交易。

滙豐香港財富管理及個人銀行總經理伍楊玉如表示:「詐騙行為雖然日益常見，但並非無從預防。加強教育相當重要,可協助客戶識別並防範詐騙。我們廣邀大家『報讀』呃大,學習如何保護自己,防範騙徒。」

「呃大」展覽展示了超過 30 個展品，為參觀者提供了一個互動體驗,學習如何識別常見詐騙手法和保護個人資料。來自 Google 香港、LinkedIn 和 Meta 等行業專家,將與滙豐共同舉辦一系列防詐騙工作坊。參加者將獲得寶貴的見解,學習如何識別和應對社交媒體及網絡詐騙手法。