「弄蛇者」特朗普狂吹魔笛谷股市　惟美國AI發展有瓶頸｜伽羅華

新一年龍去蛇來，蛇予人印象最深刻者，莫過於隨魔笛起舞。在現今的世界舞台，剛履新美國總統的特朗普正是被各界視為不懷好意的「弄蛇者」，他說國家主席習近平是他的好朋友，但幾乎所有狠招都是衝著中國而來，已經突顯言行不一的基因。

特朗普宣布或將會實施的所有政策都是顛覆過去思維，且大部分具有破壞性，但上周他為軟銀集團、OpenAI和甲骨文牽頭的Stargate計劃卻甚具前瞻性，該計劃是建設用於AI開發的數據中心，首年將需投入1,000億美元，未來4年最多投入5,000億美元，即時提供工作崗位10萬個。

他心急為Stargate站台，自然希望能谷高科技股，但如意算盤未必打響。First buddy馬斯克即時質疑計劃的財務可行性。他從其可靠渠道得知，軟銀創辦人孫正義可動用資金擔保額只有100億美元。另外，眾所周知，OpenAI的財力有限，甲骨文有一定現金流，但三者合計要承諾首階段1,000億美元卻有難度，就算獲阿聯酋銀行MGX勉強支持，要支撐5,000億美元總投資簡直天方夜譚，要知道項目頭四年都難產生足夠現金，需要不斷加碼融資。

2025年1月20日，富豪馬斯克（Elon Musk）在華盛頓第一資本體育場（Capital One arena）參加典禮集會時發表講話。（Reuters）

馬斯克質疑項目無水 非無的放矢

馬斯克質疑項目的財務可行性並非酸葡萄心理作祟，全球首富馬斯克擁有4,275億美元的個人財富，營運6家於不同行業的頂尖企業，曾經參與OpenAI早期管理，他深知AI基建投資是世上最燒錢的玩意，而且是winner take all，每條賽道只有一兩家贏家，就像AI晶片研發便只有Nvidia一騎絕塵，博通與AMD要爭崩頭才能保住遙遠的第二。

反之，孫正義擁有個人財富只有288億美元，旗下稍具規模的上市資產只有ARM，市值僅1,708億美元，要玩昂貴的AI遊戲，需要有大金主，中東油富巨賈經過上次Vision Fund的巨虧，只怕要隨手豪擲數十億美元都有戒心，馬斯克的質疑並非無的放矢。

再看美國5家超大型科企Alphabet、亞馬遜、蘋果公司、Meta和微軟，這5家hyperscaler已確認今年在AI數據中心項目將投入3,000億美元，平均每家600億美元，據悉部分資金用於興建發電設施，軟銀牽頭的Stargate即首階段投入1,000億美元，高於業界平均水平，相信其一是要新建更多數據中心，二是要解決能源供應問題，公司稱項目可即時提供10萬工作崗位，當中大部分應是興建AI數據中心和發電設施的建築工人。

AI晶片算力一半留在美企

此前筆者提過，拜登總統臨別秋波前發布AI晶片的出口限制。按照其思路，美國AI晶片（如Nvidia）的算力必須有50%以上留給美企，其餘有償分配給友國如德、法、日、韓等國，但AI數據中心及其發電設施屬於戰略性投資，必須百分百在美興建，早前阿聯酋等中東國家曾呼籲本國電廠能為美企數據中心項目提供電力，但未有下文。

特朗普上任後，暫時未有其團隊官員置評報告，這份報告原則上符合特朗普重視能源供應的思路，雖然新政府對其修訂在所難免，但大方向應不會偏離，報告主旨是要就美國電廠建設不能滿足AI未來需求而建議相關的解決方案。

麥肯錫去年10月發表AI能源需求的報告分析，隨着生成式AI的出現，從2023年至2030年間，全球對數據中心的容量需求可能以每年19%到22%的速度增長，即是每年需求將達到171至219吉瓦（GW），而最牛的情境是每年需求增速為27%，所以麥肯錫估計，至2030年，數據中心的機電系統採購和安裝的資本支出可能會超過2,500億美元。

2024年1月8日拍攝的插圖中，圖為美國科技公司輝達（Nvidia，又譯英偉達）的置於電腦主機板之上。（Reuters）

5千兆瓦數據中心要5個胡佛水壩供電

通常行內以功耗來界定數據中心的算力級別，10年前一家數據中心功耗30兆瓦（MW）可算作大型級別，由於AI數據中心耗電大幅躍升，現時功耗要達到200兆瓦才屬較大型數據中心的級別。不過，興建1吉瓦（1,000兆瓦）數據中心的計劃已經進行中，目前美國科技界正討論5吉瓦級的數據中心，要5個胡佛水壩的水力發電才能滿足電力需求，原則上胡佛水壩滿載時發電量最高為2吉瓦，但在正常安全情況下只能持續供電1吉瓦。

另外，若從微觀的每台機架功耗量看，有AI賦能的功耗與沒有的分別更直觀，ChatGPT等訓練模型每個機架的功耗可能超過80KW，而Nvidia最新晶片GB200與其伺服器的組合，可能需要高達120KW的機架密度。如果是沒有生成式AI功能的數據中心，每個機架能耗密度為17KW。

中國AI實力偶有突破 難超越美國

由此可見，未來生成式數據中心對能源需求何其巨大，Stargate作為後進者，除了投資更大型先進的數據中心外，還要確保有足夠能源供應，就算孫正義是有能力籌足資金，還要儘快興建發電設施，政府審批電廠的興建較數據中心來得複雜繁瑣，估計Stargate最快也要明年才能動工，再加上兩三年施工時間，所以要待公司數據中心初具規模，四年是最起碼的門檻。

事實上，Nvidia的AI晶片業務最大瓶頸就是電力需求，中國在發電設施的投入堪稱全球之最，一旦美方向中方禁售Nvidia晶片，有可能造成全球算力與電力的錯配，就是說美國有強大的AI晶片產能，但發揮這晶片的電力供應卻在美國之外，特別是中國和中東等地，中國則空有電力供應，擁有一定規模AI晶片，而且在某些領域表現不輸美國，但整體算力卻不足令它超越美國。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。