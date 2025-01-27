濠暻科技飆3.6倍　獲9GAG創辦人陳展程入主　港首隻迷因股勢誕生

本港首隻迷因（Meme）股料將誕生！社群網路及MEME平台9GAG創辦人陳展程溢價８％入主濠暻科技（2440），並提出強制性無條件現金要約，該股開報3.8元，爆升3.63倍，遠超要約價0.889元。濠暻科技原市值不過兩億元，現已升至8.5億。



濠暻科技（2440）公告指出，陳展程收購公司大股東股份，並提出收購要約，每股0.889，較濠暻科技停牌前、1月17日收市價0.82元溢價約8.41%。

陳展程溢價掃入七成股權

公告續指，由陳展程直接全資擁有的Home Office Development Limited，於2025年1月17日斥資約1.4億元，向濠暻科技主席陳平的配偶及其他投資者訂立買賣協議，以購入公司已發行股本約70.11%。

因此，據收購守則須作出強制性無條件現金要約，要約價為每股0.889港元，較1月17日收市價0.82元溢價約8.41%，而較公司今年6月底資產淨值折讓約22.15%。

濠暻科技主要於中國從事提供物聯網應用數據傳輸及處理服務及通信設備兼務。公告指出，陳展程有意透過發掘與人工智能、數字資產及Web3有關的商機，擴展濠暻科技現有業務。 集團周一復牌。

濠暻科技（2440）發公告，社群網路及MEME平台9GAG創辦人陳展程收購濠暻科技。﹙資料圖片﹚

9GAG成全球三大幽默類社交媒體平台

據通告描述，陳展程今年41歲，為香港土生土長的科技企業家及投資者。彼為Memeland的行政總裁兼聯合創辦人，Memeland為Web3創意工作室，旨在建立及投資內容、社群及文化。彼亦為9GAG的行政總裁兼聯合創辦人，根據similarweb.com的資料，按流量份額計，9GAG目前是全球三大幽默類社交媒體平台之一，其使命是使世界更快樂。

陳展程2008年展開創業生涯，當時彼與其聯合創辦人創立9GAG。至今，該平台的全球受眾已達200百萬人，遍及各種社交媒體渠道，包括Instagram（56百萬人）、Facebook（40百萬人）、X（16百萬人）、Threads（6.5百萬人）、Pinterest（3.9百萬人）、TikTok（2.8百萬人）及WhatsApp（1.8百萬人）。9GAG的用戶群遍及全球，對網絡文化帶來影響，是香港科技公司邁向國際的榜樣。

陳展程畢業於香港大學，獲頒法學學士學位。