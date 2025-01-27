人行擬提升外匯儲備香港資產比例　華泰證券﹕助增市場對港元信心

人民銀行行長潘功勝於月中來港出席亞洲金融論壇時指出，擬增加國家外匯儲備中香港資產配置領域。華泰證券發表報告，指出目前國家外匯儲備中的資產類型以國債比例，貨幣則以美元為主。若提高香港資產配置比例，有助提升市場人士對港元信心，以及降低國際資本劇烈或地緣政治事件引發的尾部風險。



中國人民銀行行長潘功勝稱，早前來港表示擬提高香港資產在外匯儲備比例。﹙視覺中國﹚

料助內地改善外儲貨幣結構

華泰證券又指出縱使內地外匯儲備不會增加金管局自身的外匯儲備，可是增加對香港資產的配置，有助增加香港外幣供應及港元需求，間接為金管局一旦需要介入匯市時提供資金。

該行又指出由於今年宏觀能見底較低，外部地緣政治風險增加，增加港元資產儲備有效改良內地外匯儲備中的貨幣結構，降低對單一貨幣過度依賴。

據IMF估算內地外匯儲備資產中，美元資產佔55%至60%，歐元及英鎊佔比分別為22%及8%，日圓資產佔比為4%。至於資產類別，國債佔比介乎70%至80%，股票約15%至20%﹑機構債比例低於3%。

華泰證券指4大類別資產可供內地外匯儲備考慮。（資料圖片）

4類資產可供內地外匯儲備考慮

華泰又指出，若內地要將高外匯儲備中香港領域資產比例，可以包括香港政府發行的債券﹑港股市場﹑在香港發售的美元債，以及透過北向資金投資管道投資A股。不過該行亦指出目前香港政府債券的市場規模約1,950億美元，相對外匯儲備規模而言較細，並需要注意流動性影響。同時表示港股市場易受全球經濟形勢﹑地緣政治及內地政策因素影響。從險管理角度而言，可配置比例有限。至於透過北向渠道投資A股方面，因A股同樣具有高波動特性，與外匯儲備的傳統風險管理有衝突。

此外該行亦指出截至去年底，在港發行的美元債餘額為6,755億美元，相對於外匯儲備規模而言屬有限。