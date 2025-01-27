余偉文：外匯基金今年部署具防禦性　會否支援政府財政須視乎條件

外匯基金在2024年錄得2,190億港元的投資收入，較去年的2,260億元有所下跌，主要受累於第四季外匯及港股表現，分別錄得虧損67億元及274億元，拖累單季整體錄得虧損201億元。



第四季受累外匯投資錄虧損201億元

金管局總裁余偉文表示，外匯基金於2024年取得良好的投資收入，債券組合受惠於收益率持續處於高位，令外匯基金持有的債券錄得可觀的利息收入。股票組合亦表現不俗。然而，由於美元兌主要貨幣匯率偏強，使非港元資產出現帳面匯兌損失。

他解釋，美元兌其他主要貨幣於2024年，特別是第四季，因為息口走勢和美國經濟的相對表現而走強。這些因素導致外匯基金整體在第四季的投資表現錄得輕微的下調。

內地和香港股市方面，受惠於中央在第三季出台的一系列刺激經濟和股市的政策措施，投資者信心有所好轉。然而市場認為實體經濟增長依然不明朗的情況下，兩地股市於第四季回軟。

金管局總裁余偉文表示，外匯基金於2024年取得良好的投資收入。（夏家朗攝）

會考慮是否調整債券年期等維持防禦及流動性

展望2025年，全球金融市場的不明朗因素依然存在，利率政策繼續會是市場焦點。根據聯儲局在12月公布的最新利率預測，2025年將合共減息0.5厘，低於之前預期的1厘，反映美聯儲對美國通脹的政策態度變得更為審慎。而美國新一屆政府在經濟、稅收和貿易等方面的政策，亦可能為通脹走勢帶來變數，從而影響貨幣政策的調整空間。

此外，若主要經濟體之間出現貿易磨擦或地緣政治局勢升溫，不單會影響實體經濟活動，亦可能為金融市場帶來波動。 面對上述挑戰，金管局會繼續堅守「保本先行、長期增值」的原則，謹慎而靈活地管理外匯基金。會作出適當的防禦性部署，並維持高流動性，例如考慮是否縮短債券投資年期，亦會持續多元化投資，致力提高外匯基金的長期投資回報，確保外匯基金能繼續有效維持香港的貨幣及金融穩定。

余偉文表示，目前正值市場動盪及不明朗時期，要保持貨幣及金融穩定需要市場對外匯基金有所信心。(夏家朗攝)

金融市場穩定對外匯基金有信心

面對政府財赤，外匯基金會否支援政府財政，他表示根據《外匯基金條例》第8條指明， 若能符合某些條件，財政司司長可以把外匯基金轉撥入政府一般收入內，但前提是需要肯定相關調配不會影響外匯基金保護及防禦貨幣及金融穩定的能力。

他指出，目前正值市場動盪及不明朗時期，要保持貨幣及金融穩定需要市場對外匯基金有所信心，故此需要考慮調配會否削弱市場對外匯基金相關能力的信心，以及會否引發市場不理想的快速反彈。