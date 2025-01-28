DeepSeek威力無邊　震散Nvidia托起美債　10年期債息見今年新低

中國人工智能初創公司DeepSeek的新模型引發市場轟動，令投資者擔心估值處於天價水平的美國科技股可能承壓，各地股市因此回落，其中「股王」Nvidia大瀉17%，市值蒸發近6000億美元。DeepSeek「威力」也傳至債市及匯市！

科技股拖累股市下挫後，投資者湧向避險資產。10年期美債殖利率一度下跌10個基點，至4.52%，為1月2日以來的新低。日圓、瑞郎和美元等避險貨幣上漲。

據彭博報道，「隨著股市的避險走勢，債券和股票的相關性似乎又回來了，」多倫多道明銀行英國和歐洲高級利率策略師Pooja Kumra表示。

歐洲債券追隨美債走高，德國10年期國債殖利率下跌7個基點至2.50%，意大利、法國和英國的國債同樣上漲。

美元兌除日圓和瑞郎的其餘G-10貨幣走高，日圓和瑞郎吸引了避險資金。

日圓兌美元上漲0.8%至1美元兌154.71日圓，為五周來最高水平。隨著交易員增持做多波動率的敞口，期權需求也有所回升。

本周市場可能迎來震盪走勢，聯儲會將於周三公佈政策決議，美國政府的關稅政策也依然是焦點。