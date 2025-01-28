龍年港股發威升28%　小米飆2倍榮膺升幅王　新東方瀉46%年內最傷

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】今日為甲辰龍年最後一日，大市只有半日市，最終升27點。綜觀全年港股經歷不少波折，惟從第三季末內地接連公布刺激經濟政策，以及支持金融市場措施，加上美國聯儲局啟動減息周期，帶動港股在龍年尾時企穩2萬點大市，全年累升4,479點或28.4%。科指於年內同樣造好，累升1,596點或51%。



小米接連破頂兼累升2倍

回顧龍年，接連破頂的小米（1810）為表現最佳藍籌股，累計升幅逾2倍。晶片股中芯（0981）及資源股宏橋（1378）分別升161%及131%，分別位列龍年藍籌股升幅榜的第二位及第三位。

值得注意的是，車股在龍年表現不俗。成份股十大升幅榜內，吉利（0175）及比亞迪（1211）位列第五及第十位，年內累計升幅分別為78.9%及49.3%。

新東方全年下挫近46%

至於在龍年表現較佳的藍籌股，主要屬於內需消費，以及收租股範疇。年內表現最差的藍籌股為新東方（9901），全年累計45.8%，百威（1876）及周大福（1929）分別跌45%及39.3%，為年內跌幅榜中位列第二及第三名。

雖然澳門博彩收益在2024年有增長，可是濠賭股仍下挫。金沙（1929）及銀娛（0027）分別跌19.8%及25%。

收租股在龍年同樣表現失色，九龍倉置業（1997）及恒隆（0101）分別跌20.9%及25.1%。