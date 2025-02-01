吳清：集中力量查辦財務造假、「掏空」上市公司等惡性違法行為

證監會主席吳清在最新一期出版的《求是》雜誌撰文，題為《奮力開創資本市場高質量發展新局面》。他指出，中央經濟工作會議對我國經濟面臨的內外部形勢作了全面深刻的分析，為科學研判資本市場發展形勢指明瞭方向。

他指出，2025年，中國資本市場面臨的形勢仍然複雜多變，外部輸入性風險加大與內部風險因素交織疊加。但從總體上看，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，應對各種風險挑戰的政策工具豐富，迴旋餘地大。特別是在今年，中國宏觀政策取向更加積極有為，逆周期調節力度加大，資本市場自身投資價值進一步凸顯。要全面理性客觀辯證看待市場形勢，既正視風險挑戰，更要堅定信心。

集中力量查辦財務造假

吳清又表示，聚焦主責主業，着力提升監管執法效能和投資者保護水平。堅持懲、防、治並舉，進一步完善監管執法體制機制，強化日常監管的修復和糾正功能。快、準、狠打擊違法違規，集中力量查辦財務造假、「掏空」上市公司、嚴重操縱市場等惡性違法行為，用好用足現有法律法規賦予的處罰手段，「追首惡」、「懲幫兇」，加大對涉案責任人的追責力度。深化資本市場法治建設，加快重點領域立法修法，出台中小投資者保護政策措施文件，健全特別代表人訴訟、當事人承諾等制度機制。強化科技賦能監管，用好大數據等技術手段，破除「數據孤島」，進一步提升監管精準性、有效性。

吳清表示，制定發布資本市場做好金融「五篇大文章」的實施意見，健全覆蓋各類企業發展全生命周期需求的股債期產品和服務體系。支持新質生產力發展，抓好「創投十七條」、「科創板八條」等政策文件的落地實施，支持優質未盈利科技型企業發行上市，發展多元化股權融資，促進暢通私募股權、創業投資多元化退出渠道。

提高投資A股規模和比例

吳清又稱，抓緊落地進一步全面深化資本市場改革總體實施方案，成熟一項、推出一項。在投資端，會同相關方面全力抓好《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》落地執行，推動各類中長期資金全面建立長周期考核機制，提高投資A股規模和比例，加快構建支持「長錢長投」的政策體系。深化公募基金改革，推動建立與投資者利益綁定的考核評價和激勵約束機制，繼續大力發展權益類公募基金，支持指數化投資高質量發展。在融資端，研究制定更好支持新質生產力發展的專門政策安排。同時，堅持以開放促改革，優化境外上市備案制度，穩步拓展資本市場跨境互聯互通，優化合格境外投資者制度。