四大行維持最優惠利率不變　滙豐報5.25%

美聯儲1月議息維持利率不變，本港農曆新年長假期後首個工作天，香港上海滙豐銀行有限公司今天﹙3日﹚宣布，該行最優惠利率將維持不變，保留在目前5.25% 的水平。

滙豐對上一次於2024年12月20 日調整最優惠利率，當時減息12.5 點子。

同時，滙豐給予港元儲蓄存款戶口的利率將會維持不變。

中銀渣打及恒生 亦維持P息不變

中銀香港也宣佈，該行之港元最優惠利率及活期儲蓄存款利率維持不變，分別為年利率 5.25厘及 0.25厘。

渣打香港宣佈，港元最優惠貸款利率維持不變於年息 6.125 釐，港元儲蓄戶口利率亦維持不變。

恒生銀行宣佈，該行的港元最優惠年利率維持於 5.25%。同時,恒生的港元儲蓄存款年利率亦維持不變。

恒生薛俊昇：聯儲局將更重視未來數據變化訂定利率走向

恒生銀行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示，聯儲局一如市場預期維持利率不變。其聲明刪除有關通脹持續回落至 2% 的論述，主要反映近月美國通脹有回升的跡象。事實上，通脹回升，以及勞工市場回穩，為聯儲局暫緩減息提供了理據。我們認為隨着美國新政府推行關稅措施，環球以至美國的經濟及貿易環境將轉趨不明朗，聯儲局將更重視未來數據變化，以訂定利率的走向。

恒生銀行財富管理首席投資總監梁君馡表示，聯儲局於1月底議息會維持利率不變，主席鮑威爾指，未來減息需見到通脹穩定下行或勞工市場出現疲弱跡象，目前利率期貨市場預期下次減息時機最早在6月。事實上，於去年12月議息會聯儲局已重新預測2025年內或僅減息兩次，故市場對本次的議息結果反應不大，但更關注特朗普加徵關稅的行動，因這可能推升通脹並迫使聯儲局改變貨幣政策。我們認為今年投資市場的風險因素聚焦於特朗普政策影響，聯儲局減息與否已是其次。

美國加徵關稅政策開啟之後，市場將更審慎看待股市。尤其美國股市過去兩年主要靠數間科技巨企所帶動，但科技股估值及盈利增長預期已相當高，加上市場對於AI所引發的龐大資金投入有關基建是否過度憧憬正在產生疑慮，料相關板塊未來的波動升溫，影響美股大市表現。所以我們強調今年美股部署應分散板塊投資，注重派息股票，降低對高增長股的依賴。

亞洲股市方面，美元走強短期對資金流向不利，但特朗普徵關稅對內地經濟的實質影響有限，亞洲股市中長線將受內地經濟刺激政策，及區內更緊密的貿易聯動所支持。債券市場方面，由於近期聯儲局已充分管理市場對息口的期望，預期短至中年期的美國國債利率將保持穩定，於投資組合加入高評級美元債券能鎖定目前較高的收益率並有效控制股票市場出現大幅波動的風險。