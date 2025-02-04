財庫局許正宇稱推動金融市場改革　料不同地區優質企業來港上市

財經事務及庫務局局長許正宇接受電台訪問時指出，政府今年會從不同範疇推動金融市場發展，包括持續吸引龍頭企業來港上市，又預期今年會繼續獲不同地區優質發行人來港掛牌。



許正宇指出政府在吸引高質﹑潛在發行人來港上市的功夫不停過。除中東及東南亞外，亦一直推動不同地方企業來港。隨著港股通納入國際企業，加上去年港股交投量有明顯變化，相信今年繼續會有不同地區優質發行人來港上市。他又指出港府會因應市場發展，繼續落實及促進股票市場流動性專責小組的建議。

許正宇又說，為吸引更多家族辦公室來港，會持續優化稅務，包括修改針對家族辦公室的稅法，以及基金結構會加入新的資產類別，包括虛擬資產、碳信用、私人信貸等作為免稅資產一部分，以做大資產及財富管理的業務。 他又提到，內地有一系列的措施針對提升互聯互通、加強境外人民幣的流動性，並更好地對接國家的發展策略，是今年香港要深耕發展的工作之一。

財經事務及庫務局局長許正宇。（廖雁雄攝）

年內就虛擬資產託管人制度諮詢市場

虛擬資產方面，他說今年會就虛擬資產託管人制度諮詢市場，將進一步建立整個虛擬資產的生態圈，做好新金融領域和實體經濟的對接。