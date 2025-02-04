貿易戰｜彭博引分析︰中國或放鬆管控人民幣　中間價料逐調至7.3

在美國對所有中國商品徵收10%關稅後，中國對部分美國進口產品徵稅，並開始對谷歌展開反托辣斯調查。隨著中美互加出口關稅，貿易緊張局勢升級，離岸人民幣與區域內其他貨幣一同下跌。

離岸人民幣盤中一度下跌0.3%，而對中國經濟成長敏感的貨幣，包括澳元和紐西蘭元，下跌約0.7%。

彭博報道指，交易員正在屏息等待周三人民幣匯率中間價的公布，一些市場觀點預期，隨著中國對美國總統特朗普加徵關稅做出反應，中國央行或放開對人民幣匯率的嚴格管控。

根據澳新銀行和馬來亞銀行的預測，中國央行可能將人民幣中間價調至7.2弱方，前者預計本周就會突破該水平。自去年11月特朗普贏得美國大選引發人民幣下滑後，央行一直嚴守這一水平。

儘管數月來中國央行一直利用一系列工具穩定人民幣匯率，但美元走強使得維穩難度加大。雖然人民幣大幅下跌可能引發資本外流，但一些市場觀察人士表示，人民幣貶值是抵消關稅上調影響的必要條件。高盛預計，人民幣中間價將逐步上調至7.3一線。

「人民幣要發揮緩衝作用，因此需做出一些調整，」澳新銀行亞洲研究部主管Khoon Goh表示。「人民幣貶值可能會波及其他亞洲貨幣，並引發短期投資組合外流，給地區資產帶來壓力。」