貿易戰｜麥格理料全面貿易戰非中國選擇　全年增長可保5%

麥格理中國經濟研究主管胡偉俊表示，美國對華加徵10%關稅，該行估計將拖累今年內地GDP增長0.4個百分點，相關影響將容易地被5,000億元人民幣內需刺激方案抵銷。最壞情況下，即徵60%關稅下，料拖累GDP增長2個百分點。內地將會溫和地應對貿易戰。



胡偉俊表示，整體而言，貿易戰下中國損失更大，因為全年出口至美國的金額（5,250億美元）遠高於由美國進口（1,640億美元）。他又表示全面貿易戰也許不是北京的選擇。

料人民幣今年第三季跌至7.5

人民幣方面，胡偉俊表示，美元雖會強勢，但與貿易戰1.0時期不一樣，在政府政策支持下，人民幣將不會大幅貶值（1.0時期貶幅達13%)），而會相對穩定。預計今年第三季兌美元見7.5，而兌其他一籃子貨幣則會升值。

談及內地經濟前景時，胡偉俊表示今年內地經濟增長目標也將是「5%左右」。為了實現增長目標，政策制定者將在多大程度上刺激消費、房地產，將取決於關稅對出口、製造業的影響。

雖然市場普遍認為貿易戰2.0會拖累經濟，但該行料可保5%。胡偉俊認為，這是因為政策制定者非常重視GDP增長目標，因此他們會使用各種政策工具來抵銷關稅的影響。

料政策制定者重要GDP增長目標

胡偉俊表示，GDP目標將決定國內刺激的規模，進而決定通脹，而出口放緩將迫使政策制定者擴大國內需求，而這正是通脹的關鍵。因此認為，2025年的主要主題是刺激措施和關稅之間的拉鋸戰，刺激措施的規模將取決於需要多少資金來抵消特朗普關稅的影響。

至於如何刺激內需，胡偉俊表示，鑑於中國的低息、低通脹和高儲蓄，有足夠的刺激空間。近年來，政策制定者一直沒有推出大規模刺激政策，這並不是因為不能，而是因為不需要。只需要達到增長目標，無需更多。但如果不得不這麼做，財政政策是需要關注的關鍵，尤其是各種宏觀政策工具的融合，例如人行資助的住房財政支出。