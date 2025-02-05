貿易戰｜彭博︰中國態度謹慎　美銀︰要達成協議視乎華讓步情況

中美貿易戰2.0已於周二（4日）開打。《彭博》報道報道，美中貿易戰的第一回合清楚表明，相比特朗普上個總統任期，中國國家主席習近平現在對美國的態度更為謹慎克制。



華盛頓時間周二零點一過，美國對中國加徵10%關稅的措施正式生效。幾秒鍾後，北京宣布從2月10日起對約80種來自美國的商品加徵關稅，啟動對谷歌的反托辣斯調查，收緊對關鍵礦物出口管制，以及將兩家美國公司列入不可靠實體清單。

中美關係・中美貿易・中美晶片戰・中美國旗：2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

中國對140億美元美國貨加徵關稅

從報復的速度和涉及範圍來看，中國已經從與特朗普的第一次貿易戰中吸取了教訓。當年北京的報復性關稅與美國相等或至少接近。而這次習近平只是對價值140億美元商品加徵關稅，涉及面遠不如特朗普，但採取的其他措施表明中國有能力在必要時給美國企業帶來痛苦。

這一轉變既反映出習近平在特朗普第一個總統任期後成功實現了進口來源的多元化，也折射出中國所處的不確定經濟形勢。在戳破房地產泡沫的同時，北京方面依靠製造業和出口來保持經濟成長，而且還要應對日益加劇的通縮壓力。

麥格理集團中國經濟研究主管胡偉俊表示，中國之所以表現的比較克制，是因為中國與美國之間巨大的貿易失衡，如果硬碰硬，中國損失更大。他補充說，全面關稅戰不符合中國利益，北京可能主要通過國內刺激措施來緩和關稅的衝擊。

中國領導人的謹慎回應避免了市場動盪。恒生中國企業指數周二上漲3.5%，離岸人民幣收復稍早跌幅後基本持平。

美國總統特朗普（Donald Trump）。（Reuters）

特朗普稱不急於與習近平通話

現在的問題是中美元首能否在2月10日中國報復性關稅生效前迅速達成協議。特朗普周一表示，他將尋求與中國達成協議。

白宮新聞秘書Karoline Leavitt周二告訴記者，習近平與特朗普的通話「很快」將進行。特朗普的貿易顧問納瓦羅也在另一個場合表示說美中之間當天將通話。

但周二下午特朗普在橢圓形辦公室對記者說，他不著急和習近平通話，兩人會等到合適的時機再對話。

中美元首之間的會談將讓外界初步了解特朗普當前的政策優先事項。

中美貿易・中美關係・關稅・加徵關稅：圖為2018年4月4日，鏡頭下在美國加州長灘港J碼頭待處理的貨櫃。（Reuters）

美銀﹕中國或購入更多美國天然氣

美銀證券大中華首席經濟學家喬虹表示，未來協議的形式將取決於中國可能同意做出哪些讓步。她認為，中國的選項包括承諾購買更多美國石油和天然氣、保持人民幣匯率穩定，以及兌現第一階段貿易協議承諾，這些措施的結合可能有助於修復兩國關係。

上海華東師範大學國際關係學教授Josef Gregory Mahoney表示，中國政府正在採取一種平衡行動，既要表現得強勢，又不能加大力度。