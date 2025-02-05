香港1月PMI回落至51　企業看淡未來12個月業務前景

標普全球1月香港採購經理指數（PMI）經季節調整後為51，較上月51.1略低。惟香港PMI連續4個月高於50，顯示整體營商環境略為好轉。



私營企業持續第4個月擴張經營活動，但增幅回落至目前增產期內最小。綜觀不同行業，1月以批發及零售業的表現最為突出，而製造業和建造業卻大幅減產，還煞慢了整體增長步伐。

受訪企業﹕客戶消費意願不足

受訪公司指出，客戶的消費意願不足，多家企業更強調全球經濟的不明朗因素加劇，為銷售帶來逆風。關於未來12個月的業務前景，業者因市場需求相對疲弱而維持看淡。

企業看淡未來經濟前景

標普全球市場財智經濟研究總監Tim Moore表示，外部需求疲弱是限制1月增長表現的最大因素。出口銷售減至去年10月以來最急，受訪業者就此特別指出，市場憂慮近期的全球經濟前景，尤其是潛在美國關稅對國際貿易的影響，故客戶的消費意願隨之下降。

Tim Moore稱，雖然新接訂單持續增多，但對於來年的經濟前景，香港特區企業維持看淡，悲觀展望與許多不利因素有關，當中包括競爭壓力、利潤空間備受擠壓，以及全球經濟不明朗加劇等。