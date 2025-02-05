DeepSeek概念股　A股蛇年首日全線引爆　市場「興奮劑」來了！

春節期間，AI「超級大黑馬」DeepSeek引爆全球。這個中國開源大模型的橫空出世，也令海外科技巨頭們聞之色變，國產AI歡欣鼓舞。



今天，蛇年A股開市第一天，AIGC方向繼續遭引爆。DeepSeek概念火力全開，軟件開發、IT服務、華為升騰等概念集體狂舞。

截至發稿，A股安凱微、安恆訊息、每日互動、萬興科技、三六零、天娛數科等多股漲停。

全球矚目下的DeepSeek

DeepSeek，震驚了硅谷，衝擊着華爾街。

不久前，業界「領頭羊」OpenAI的CEO奧特曼坦言，OpenAI的領先優勢不會像前幾年那麼大了，DeepSeek是一個強有力的競爭對手。

低成本、高效益，是DeepSeek的爆紅基因，也有望「重塑全球AI格局」。自該模型發布以來，DeepSeek已連續多日登頂全球移動應用下載的榜首。

當下，國內AI 巨頭已開始形成合力。其中華為雲、騰訊雲、阿里雲、360數字安全、百度智能雲、京東雲等多個平台已經先後宣佈上線DeepSeek大模型。

美國科技巨頭們則選擇「打不過就加入」。英偉達、微軟、亞馬遜等AI巨頭稍早前亦紛紛接入了DeepSeek。迅速擴張之下，DeepSeek眼下正大舉「招兵買馬」。

公司採取「14薪」模式，更有年薪百萬招AI人才。

目前，DeepSeek發布了52個在招職位，涵蓋深度學習研究員、核心系統研發工程師及資深UI設計師等，工作城市是北京或杭州。

其中，大部分崗位起薪在2萬元以上，年薪最高可達154萬元。

美國「圍剿」？

DeepSeek風暴席捲全球，美國「慌了」。

近日，美國國會提出新法案，禁止美國人協助中國推動AI，並將下載DeepSeek定為犯罪，最高判監20年罰款100萬美金。

法案還指出，如果美國個人或企業與中國的高校、大學或實驗室進行有關AI方面的合作，將可能違法。違法公司可罰款高達1億美元。

另外，涉及轉移技術的非美國公民或面臨驅逐出境。

稍早前，美國其實已經出手，禁止其政府人員等使用DeepSeek。

1月28日晚間，美國國防訊息系統局（DISA）屏蔽DeepSeek網站；

1月30日，美國國會警告不要使用DeepSeek的服務；

1月31日，美國國家航空航天局（NASA）也明確禁止。

繼美國之後，意大利、愛爾蘭、澳洲等此前也呼籲謹慎或禁止訪問DeepSeek。

加速AI應用多元化

DeepSeek的「現象級」崛起，為AI市場注入了「興奮劑」。

高盛最新指出，AI應用潮下建議超配中概科技股。

DeepSeek 的崛起，意味着 AI 行業的發展正從硬件基礎設施層向軟件應用層轉移。這一趨勢不僅衝擊了 「美國例外主義」，也為全球市場的多元化發展提供了新的機遇，尤其是中概科技股。

高盛認為，AI 的投資邏輯正在從硬件轉向軟件，MSCI 中國指數在 AI 軟件的高暴露有望使其在短期內實現優秀表現，建議超配中概科技股，尤其是那些在 AI 應用層具有創新能力和市場優勢的公司。

日前，知名分析師郭明錤發文也指出，DeepSeek爆紅後，將加速AI應用多元化。

DeepSeek的爆紅直接提升英偉達H100的訓練需求，這證明優化訓練方式有助訓練需求；另一個更顯著的趨勢是興起了在本地端部署LLM的熱潮。

華泰證券也分析指出DeepSeek對全球人工智能領域的三點影響：一是DeepSeek-R1對當前世代大模型降本做出重要貢獻；二是DeepSeek的方法在探索下一代大模型上是否有效尚不可知；三是中美大模型技術差距有望縮小。