Google遭內地反壟斷調查　人民日報﹕或涉安卓操作系統業務

國家市場監督管理總局昨宣布，Google涉嫌違反反壟斷法而遭立案調查。《人民日報》刊登文章指出，一直以來，Google的安卓操作系統被業內詬病為假開源、真壟斷。



文章題為《依法對跨國公司壟斷行為監管有利於維護國際市場公平競爭，促進產業創新發展》，署名清華大學法學院教授張晨穎，指Google自2010年宣布關閉內地搜索業務後，其在華業務相對有限，主要是向中國手機廠商提供安卓移動操作系統。此次反壟斷調查可能與谷歌的安卓操作系統業務有關。

文章認為，Google利用安卓移動操作系統的市場支配地位，在技術上和商業上，對中國手機廠商施加諸多限制和約束，特別是通過與軟硬件廠商、海外通訊運營商等簽訂一系列協議，設置反分裂義務，嚴格限制開發安卓分支操作系統，要求預裝全套谷歌應用程序，等等。這些限制措施與谷歌開發的應用商店、搜索引擎等產品服務相配合，構建起移動互聯網時代的強大商業生態，不僅強化了谷歌在移動操作系統市場的壟斷地位，而且排除、限制了移動操作系統等相關市場的競爭，阻礙了行業創新發展。

文章並稱，應積極借鑑歐盟等域外反壟斷執法機構的經驗，加強對跨國壟斷行為監管執法，推動Google取消不合理的限制和做法，有利於推動構建更加公平合理的國際市場競爭秩序，保障中國企業更好參與國際市場競爭合作，為產業創新發展和全球經濟注入新的發展動力。