太地盈警　料去年轉蝕8億元　惟不會削弱每年股息單位數增長能力

太古地產 （01972） 發盈警，並公布第4季度營運數據。太古地產預計去年虧損8億元，2023年賺26億元，主要受累投資物業公平值虧損增加至約63億元。

不過公司強調去年呈報虧損，並不會削弱公司每年股息以中單位數幅度增長的能力。



太古地產又披露，去年經常性基本溢利料約65億，即按年跌約11%，主要反映財務支出淨額上升和香港辦公樓租金收入減少；預計去年基本溢利68億元，即較2023年的116億元大跌41%，原因是2023年出售港島東中心9個樓層而錄得一次性溢利約33億元，以及2024年出售香港停車位的溢利有所下跌。

公司稱資產負債表健康

太古地產發言人指，儘管現時全球市場波動以及地緣政治局勢持續緊張，為整體經濟帶來挑戰，太古地產預期錄得穩健的經常性基本溢利。

太古地產強調，公司的資產負債表處於健康水平，整體財務狀況保持強勁，亦不預期公司投資策略會改變，稱公司在執行於2022年公佈的1000億元投資計劃取得重大進展，目前已就約67%的投資計劃作出承諾，公司相信此舉將支持未來盈利能力的增長。

營運數據方面，截至12月底，香港整體辦公樓租用率93%，按年相同，其中太古廣場出租率95%，按年降3個百分點，太古廣場全年租金跌幅則達16%；太古坊出租率93%，按年增2個百分點，不過租金跌幅則達10%。

截至12月底，太古地產香港零售物業出租率達100%，但太古廣場購物商場零售銷售額全年跌10.7%，太古城中心及東薈城名店倉分別跌2.3%及3.9%。