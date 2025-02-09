海通證券︰AI全面落地時代　有望在DeepSeek模型推動下加速到來

海通證券研報表示，DeepSeek系列模型的共通之處在於，都在憑藉對算法、框架和硬件的協同優化，大幅降低了訓練與使用成本，同時維持了行業頂尖的性能水平，使其在性價比上遠超同類競品。特別是 DeepSeek-R1，藉助蒸餾技術實現了低參數、低成本與高性能的結合，這無疑將推動 AI 在辦公、教育、醫療等眾多領域的廣泛應用。這些經過蒸餾處理的輕量化模型，能夠輕鬆進行端側部署。

值得一提的是，DeepSeek 的開源策略對 AI 應用產生了深遠影響，打破了少數企業的技術壟斷，激發了其他企業和科研機構的技術創新與探索熱情，推動了AI技術的快速發展。總結來說，DeepSeek的系列模型正在通過高性能+低價格的模式打開全新的AI發展範式，AI全面落地的時代也有望在其的推動下加速到來。

另外，據AI產品榜，DeepSeek上線20天日活超2000萬是ChatGPT的40%，DeepSeek-R1發布幾天後，在1月的最後一周迎來了爆發，DeepSeek在1月份累計獲得1.25億用戶（含網站(Web)、應用(App)累加不去重）。其中80%以上用戶來自最後一周，即DeepSeek7天完成了1億用戶的增長。