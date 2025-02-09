又一里程碑！　特朗普「點讚」DeepSeek　3大電訊運營商全面接入

用戶增長速度創下里程碑，獲特朗普肯定，工信部公開呼籲......DeepSeek掀起的熱潮仍在持續。

年初至今，受益於DeepSeek爆火，其概念股的股價快速上漲。

其中，每日互動累計漲超173%，並行科技累計漲超97%，安凱微累計漲超88%，美格智能累計漲超78%，青雲科技累計漲超75%，優刻得累計漲超70%。

特朗普「點贊」DeepSeek

當地時間周五（2月7日），美國總統特朗普公開表示，中國人工智能大模型DeepSeek不會對美國國家安全構成威脅，而且美國可以從DeepSeek的創新中受益。

特朗普周五在白宮會見了日本首相石破茂，並召開了新聞發布會。

當被問及DeepSeek是否對美國國家安全構成威脅時，特朗普回答道：「不。」

他還表示：「這是一項正在發生的技術，如果它是正確的，我認為我們會從中受益，AI將會變得更加便宜，這是件好事情，這是一個好的發展，而不是壞的。」

此前，DeepSeek以較低的成本、卓越的性能驚豔全球后，美國國會眾議院兩黨議員提出法案，建議禁止在聯邦政府的設備上安裝DeepSeek的AI應用。

美國以前也曾針對短視頻應用TikTok推出過類似的禁令。

工信部力推

與此同時，DeepSeek在To C、To B都取得了非常棒的成績。

QuestMobile數據顯示，DeepSeek在1月28日的日活躍用戶數首次超越豆包，隨後在2月1日突破3000萬大關，成為史上最快達成這一里程碑的應用。

企業端上，不論是雲服務廠商，還是車企、運營商，國內各個大型企業都在接入DeepSeek。

今日，工信部還發出公開呼籲，力推最新AI技術普惠應用，為DeepSeek提供專屬算力方案和配套環境。

工信部文章稱，2025年春節，通信業網絡運行平穩安全，通信服務提升優化，國內移動數據流量實現較快增長，國際出入境漫遊業務表現亮眼，AI賦能成為創新服務的重要方向。

力推最新AI技術普惠應用，三家基礎電信企業均全面接入DeepSeek開源大模型，實現在多場景、多產品中應用，針對熱門的DeepSeek-R1模型提供專屬算力方案和配套環境，助力國產大模型性能釋放。

此外，還有崑崙萬維、商湯、極氪智己汽車、東風汽車等多家企業宣佈接入DeepSeek。

崑崙萬維

宣佈，旗下「天工AI」正式推出PC版更新，上線「DeepSeek R1+聯網搜索」功能。

商湯

宣佈，即日起，企業客戶和開發者可在商湯大裝置萬象平台中，快速部署DeepSeek-V3、DeepSeek-R1等模型，可享受3個月內1000萬tokens免費使用權益。

極氪

智能座艙團隊已完成旗下自研Kr AI大模型與DeepSeek R1大模型的深度融合。極氪智能座艙助手AI Eva已完成DeepSeek R1大模型集成並即將上線。

智己汽車

表示，其智能座艙已深度引入DeepSeek大模型，並與豆包、通義等大模型合作，通過深度聯合訓練，構建多場景插拔式AI矩陣平台。

東風汽車

宣佈，已完成DeepSeek全系列大語言模型的接入工作，猛士、奕派、風神、納米等自主品牌車型將於近期陸續搭載應用。其中，東風猛士917汽車智能座艙已完成DeepSeek-R1模型的接入，預計在2025年4月通過OTA更新。

學而思

宣佈旗下學習機、學練機等智能教育硬件產品，將接入深度求索(DeepSeek)人工智能大模型，通過植入「深度思考模式」，全面升級用戶的AI學習體驗，重新定義智能輔導場景。新功能預計將在2月內陸續於相關機型上線。

可以說，

DeepSeek正在廣泛地應用於教育、智駕等多個領域，接入的設備包括PC、手機、學習機、汽車等。

由此可見，DeepSeek概念股的這波行情可能才剛開始不久，還要持續一段時間。