阿里藍籌雙雄飆半成以上　領港股全日升388點　成交額逾2400億元

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於上周五（7日）在車股及AI概念股帶動而上揚，並企穩21000點。同日美股則受到關稅及利率等因素影響而低，道指跌444點，納指跌268點。亞太區股市方面，日本股市今日（10日）早上窄幅上落。



【16:29】港股全日升388點

港股延續升勢，今日更收復21500點，成交額逾2,400億元。阿里（9988）及旗下的阿里健康（0241）更有突出表現，帶動大市上揚。

恒指收市報21521點，升388點，國指升162點，報7946點，科指升136點，報5286點，成交額約為2,425億元。

阿里收市報105.5元，升5.5%。其他科技股均高收，美團（3690）升5.6%﹑小米（1810）升3.1%﹑騰訊（0700）升2.1%﹑京東（9618）升2.8%﹑百度（9888）升3.7%。

阿里健康升9.2%﹑京東健康（6618）升5.1%﹑平安好醫生（1833）升2.6%。

DeepSeek概念股方面，美圖（1357）升4.2%﹑金山雲（3896）升9.5%﹑金碟（0268）升3.2%﹑商湯（0020）升2.3%﹑醫渡（2158）升25.3%。

汽車股方面，吉利（0175）平收，報17.72元，比亞迪（1211）升0.1%﹑理想汽車（2015）升2.3%﹑蔚來（9866）升0.3%﹑小鵬（9868）跌1%。

金融股方面，滙豐（0005）升1%﹑友邦（1299）跌0.9%﹑港交所（0388）升1.2%。

【15:10】內地股市高收

內地股市全面高收，上証收市報3322點，升18點，深成收市報10631點，升55點，滬深300指數收市報3901點，升8點，創業板指數收市報2183點，升9點。

港股最新報21503點，升369點。

【13:48】港股升幅擴至373點

港股升幅在午後擴大，恒指最新報21507點，升373點。

阿里系上揚，阿里（9988）升6%，阿里健康（0241）升8.4%。

美團（3690）升5.3%﹑京東健康（6618）升5.2%。

創科實業（0669）逆市跌2.2%。

【12:32】港股半日升301點

港股半日升301點，報21435點，國指升118點，報7902點，科指升93點，報5243點，成交額為1,353.5億元。

網上醫療股表現理想，阿里健康（0241）升8.6%﹑京東健康（6618）升4.2%﹑平安好醫生（1833）升0.2%。

具DeepSeek概念的股份仍獲投資者追捧，美圖公司（1357）升5.1%﹑金山雲（3896）升2.5%﹑醫渡科技（2158）升23.3%。

不過日前獲投資者熱捧的智能駕駛概念股今日回落，黑芝麻智能（2533）瀉37.1%﹑半日報24.4元，地平線機器人（9660）跌4.3%。知行汽車科技（1274）升2.9%。

科技股上揚，阿里（9988）升4.8%﹑美團（3690）升4.3%﹑百度（9888）升3.6%﹑京東（9618）升2.2%﹑騰訊（0700）升2.1%﹑小米（1810）升1.6%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.6%﹑友邦（1299）跌0.3%﹑港交所（038）升0.9%。

【10:58】港股最新升300點

港股維持約300點升幅，最新報21434點，升300點。

網上醫療股獲追捧，阿里健康（0241）升5%，京東健康（6618）升3.4%。

科技股方面，阿里（9988）升4%，報104元，美團（3690）升3.3%，百度（9888）升2.6%。

【10:02】港股升逾300點

港股升幅擴大至逾300點，最新報21465點，升331點。

至於具有DeepSeek概念的股份再次獲投資者追捧，美圖公司（1357）升8.1%﹑金山雲 （3896）升4.5%﹑金碟國際（0268）升4%。

【09:39】港股升幅擴至逾200點

港股升幅進一步擴大，恒指最新報21393點，升260點。

阿里（9988）曾高見104.9元，最新報104.1元，升4.1%。小米（1810）升0.9%﹑百度（9888）1.4%﹑美團（3690）升2.1%。

汽車股方面，吉利（0175）升1.5%﹑比亞迪（1211）跌1.2%。

【09:25】恒指高開90點

恒指最新報21223點，高開90點，國指最新報7816點，高開32點，科指最新報5187點，升37點。

比亞迪（1211）平開，報330元，吉利（0175）升1.2%。

黑芝麻智能（2533）低開14%﹑知行汽車科技（1274）低開2.1%﹑地平線機器人（9660）高開1.8%。

科技股方面，阿里（9988）高開3%，報103元，騰訊（0700）高開0.3%﹑美團（3690）高開0.6%﹑小米（1810）高開0.6%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.5%﹑友邦（1299）低開1.4%﹑港交所（0388）低開0.2%。