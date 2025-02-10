喜茶暫停門店加盟申請　批行業內捲︰嚴重消耗用戶對新茶飲的喜愛

內地經濟下行，競爭加深，不時聽到行業「內捲」之說。據內地傳媒報道，茶飲業界龍頭之一的喜茶，近日暫停門店加盟申請，稱不參與「數字遊戲」及「規模內捲」。

報道指出，喜茶早前在內部發布全員郵件強調，新茶飲行業的「數字遊戲」已經走到盡頭，無意義的價格、營收、規模內卷正嚴重消耗用戶對新茶飲的喜愛。過去幾年來，出於資本目的、營收利潤考量的價格戰、盲目的門店規模擴張，導致行業陷入同質化競爭及閘店過剩。新茶飲行業仍舊處於早期發展階段，短期內「數位﹙字﹚遊戲」與「規模內卷」的死胡同，並不是行業的終點，還有很多階段需要經歷。

基於此，喜茶稱，決定在2025年將更加極致地執行差異化戰略。郵件內容提到，喜茶將繼續堅持「不做低價內卷」，不玩「數字遊戲」。該公司明言︰「行業普遍內卷式低價的現狀，讓任何品牌都不可能只憑價格戰就可以贏得消費者。真正離不開低價內卷與折扣行銷的，是片面追求營收與規模數位，而無法做出產品創新和內容創造的品牌。」

喜茶還強調，拒絕無意義的門店規模內卷，暫時停止接受事業合夥申請。「在產品品牌高度同質化、門店數量供大於求、經營效益普遍下滑的大背景下，行業繼續加密擴大規模，可能更多的是對增長、對資本的執念，這既不是用戶的需求，也不是合夥人的需求，甚至是一種對合夥人的傷害。所以，這不會是我們的選擇。」喜茶方面稱。

資料顯示，截止去年9月止，喜茶門店總量達4300多間。此前該公司開放加盟的區域包括中國內地、香港、澳門，以及澳洲、加拿大、日本、南韓、馬來西亞、新加坡、美國和英國8個海外國家。